El tigre sigue suelto: Herediano triunfa en Guadalupe y se alista para ir a La Cueva

Tal y como reza un viejo refrán herediano: El tigre anda suelto... y ahora se alista a visitar La Cueva del Saprissa.

Los rojiamarillos vencieron 0-2 a Guadalupe en el Colleya Fonseca con goles de Marcel Hernández (5') y Randall Leal (73').

Los florenses tomaron el control del compromiso muy temprano y posteriormente supo golpear para ampliar la ventaja.

El Team mostró su pegada y también la aparición del de siempre: Marcel. El atacante sigue siendo un delantero de garantía 100%. Su olfato goleador le permite destacar en cualquier cancha.

Los dirigidos por José Giacone están en la cima con 22 puntos en 10 partidos y se alista para visitar este domingo a las 5 p. m. La Cueva del Saprissa. Eso sí, los morados deben jugar este jueves a las 8 p. m. frente a Sporting FC.

Los goles del partido: