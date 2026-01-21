¡Con 9 en 45 minutos! Vea aquí las dos expulsiones de Guadalupe ante Herediano

Guadalupe FC está con 9 jugadores tras finalizar el primer tiempo ante Herediano en el estadio Carlos Alvarado.

El partido está 0-0, pero los guadalupanos juegan sin con dos futbolistas menos.

El atacante Johan Jairo Ruiz fue el primero en salir del terreno de juego a las duchas a los 31 minutos tras una revisión del VAR por un golpe a Keyner Brown.

La segunda expulsión fue por esta acción de Lautaro Ayala que no requirió ni revisión en el VAR previo a tomar la decisión.

El juego se marchó al descanso con empate sin goles.