¡Con 9 en 45 minutos! Vea aquí las dos expulsiones de Guadalupe ante Herediano

Johan Jairo Ruiz y Lautaro Ayala se marcharon expulsados.

Herediano vs. Guadalupe. Foto: Guadalupe FC
Por Daniel Jiménez 20 de enero de 2026, 21:03 PM

Guadalupe FC está con 9 jugadores tras finalizar el primer tiempo ante Herediano en el estadio Carlos Alvarado.

El partido está 0-0, pero los guadalupanos juegan sin con dos futbolistas menos.

El atacante Johan Jairo Ruiz fue el primero en salir del terreno de juego a las duchas a los 31 minutos tras una revisión del VAR por un golpe a Keyner Brown.

La segunda expulsión fue por esta acción de Lautaro Ayala que no requirió ni revisión en el VAR previo a tomar la decisión.

El juego se marchó al descanso con empate sin goles. 

