Club Sport Herediano
¡Con 9 en 45 minutos! Vea aquí las dos expulsiones de Guadalupe ante Herediano
Johan Jairo Ruiz y Lautaro Ayala se marcharon expulsados.
Guadalupe FC está con 9 jugadores tras finalizar el primer tiempo ante Herediano en el estadio Carlos Alvarado.
El partido está 0-0, pero los guadalupanos juegan sin con dos futbolistas menos.
El atacante Johan Jairo Ruiz fue el primero en salir del terreno de juego a las duchas a los 31 minutos tras una revisión del VAR por un golpe a Keyner Brown.
La segunda expulsión fue por esta acción de Lautaro Ayala que no requirió ni revisión en el VAR previo a tomar la decisión.
El juego se marchó al descanso con empate sin goles.