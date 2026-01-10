Clasificar a semifinales: la solución de Guadalupe para escapar del descenso

El Clausura 2026 arranca con Guadalupe colocado en una situación complicada. El semestre anterior finalizaron en la casilla nueve de la tabla, con los mismos puntos que San Carlos. Los josefinos quieren salir de la zona de descenso y para esto su meta es clasificar a semifinales.

Así lo confirmó el técnico Mauricio Wright.

“La tarea va a ser difícil, lo tenemos claro, no va a ser fácil, pero el fútbol y la vida en general siempre se componen de retos y tenemos que asumir este reto de la mejor manera como tiene que ser. Esperamos estar a la altura del torneo y algo que voy a buscar y que les estoy diciendo a mis jugadores —y ustedes van a decir: ‘Mauricio, está loco, seguro’—, pero la verdad es que soy un loco cuerdo y he hablado con mis jugadores y queremos buscar la clasificación”, destacó el entrenador.

Su discurso ha encontrado eco entre sus jugadores, que son conscientes de la realidad del equipo antes del pitazo inicial del Clausura 2026, pero que se permiten soñar en grande.

“Sabemos que empezamos en una situación complicada, pero tenemos la mente en ganar el próximo partido, donde tenemos que pelear los puestos de arriba, y sabemos que si llegamos a pelear los puestos de arriba ya no tenemos que pensar en la zona baja, así que motivados y con una ilusión grande de volver a arrancar”, explicó Lautaro Araya.

Cartaginés es el primer rival de los guadalupanos, quienes saben la importancia de arrancar bien, soñando, pero concentrados.

“Hay que manejarlo partido a partido. Empezamos contra Cartago, sabemos lo difícil que es ir a jugar a Cartago, pero creo que con la mentalidad que trae el profesor Mauricio Wright nos ha ayudado a tener confianza, a saber que podemos ir a sacar los tres puntos”, destacó Marvin Angulo, una de las contrataciones del equipo.