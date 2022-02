Centeno prefiere la cautela pese al gran momento de Guadalupe FC

Walter Centeno salió contento con el accionar de su equipo tras golear 4-1 al Santos este viernes, pero fiel a su experiencia, admite que es muy pronto ilusionarse en el torneo.

“Es la fecha 7 y faltan 15 más, es la realidad del campeonato, falta mucho y hasta que no lleguemos a la fecha 22 con las mismas oportunidades, no se puede hacer nada.

“El partido de hoy fue bueno porque le ganamos a un clasificado a semifinales como lo es Santos, así que es meritorio, pues no es fácil”, explicó el estratega.

Centeno aseguró que ahora vendrá una semana larga de preparación de cara al partido ante su exequipo Saprissa el próximo fin de semana.

“Nosotros tenemos semana larga y ellos no tan larga. Faltan 10 días para ese momento y esperamos ver qué pasa”, dijo.

El estratega se mostró satisfecho con lo visto en el duelo ante los guapileños pues “Santos es un rival duro”.

“Me gustó, porque si revisa las cuatro acciones de gol, fueron jugadas buenas y también por el volumen futbolístico por posesión, pues no es fácil hacer cuatro goles al cuarto equipo del país.

“La ilusión de clasificar la tenemos todos y si usted lo ve el torneo está reñido, a mí no me ilusiona, me hace enfocarme cada día más”, aseveró.

Finalmente, describió la buena labor de Diego Estrada, quien parece tener un repunte en su fútbol: “Yo lo único que puedo decir es que tiene un gran talento, ha sido un poco marginado en varias ocasiones, pero tiene una gran cualidad que ya en Costa Rica no hay, que es un talento innato que no se puede desperdiciar y acá estamos haciendo que se sienta bien”.