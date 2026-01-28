Ángel Zaldívar brilla en goleada de Alajuelense a Guadalupe

Alajuelense se dejó los tres puntos en su visita a Guadalupe. Los manudos fueron muy superiores y dejaron claro que ambos equipos pelean por cosas diferentes.

Los manudos ganaron 1-3 y se acercan a la zona de clasificación, mientras que los capitalinos siguen sumidos en lo más bajo de la tabla de posiciones.

El partido fue simple para los del Macho Ramírez. Los erizos no se anduvieron por las ramas y al minuto tres Ángel Zaldívar abrió el tanteador.

Alejandro Bran, desde larga distancia, ponía el 0-2, y al 43’ el mexicano volvía a celebrar. Es más, Zaldívar marcó el descuento con un autogol al 45+1.

<span id="selectionBoundary_1769564527018_8740357081944767" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



En la complementaria el dominio manudo se mantuvo, pero la dinámica bajó revoluciones.

Ramírez movió su banca y controló el juego, en un partido en el que no quedaron dudas de su superioridad ante un rival sin respuestas.

En la fecha 6, Guadalupe visita a Sporting y Alajuelense será local ante Herediano.