Alexander Vargas: "El fútbol también se puede materializar con jóvenes"

Muy explicativo en sus palabras y sin levantar la voz, así se mostró Alexander Vargas, técnico del equipo líder Guadalupe FC.

Los guadalupanos quieren mantener un primer lugar de forma discreta y solo piensan en el día a día, además quieren demostrar que los jóvenes son el motor del fútbol.

“Nosotros quisimos demostrarle a la dirigencia que el fútbol también se puede materializar con jóvenes; no solo con adultos se pueden lograr grandes cosas”, mencionó en conferencia de prensa tras empatar 1-1 ante Saprissa.

Para ello utilizó como ejemplo el ingreso de José Mora, joven que debutó ante los morados.

"Ahí tenemos a José Mora, no es fácil para un muchacho de 16 años entrar a un partido como este, pero no tenemos miedo de darle minutos”, indicó.

Vargas explicó que trabajan con humildad y prefieren estar fuera de los focos.

“Me gusta que mi equipo mantenga el perfil bajo. Nosotros vamos juego a juego, si al final quieren hablar de nosotros bien y si no, no hay problema. Vamos a seguir siendo competitivos.

“Si estoy en el primer lugar, yo no me quiero bajar de ahí, mis futbolistas no se quieren bajar, pero no nos estresa, vamos a ir juego a juego y materializando lo que hacemos en la semana”, finalizó.

Guadalupe se prepara para visitar al Municipal Pérez Zeledón el próximo sábado.