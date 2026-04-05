Alajuelense recibe al colero con la misión de defender su puesto en zona de clasificación

Alajuelense recibirá a Guadalupe este domingo a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo clave para sostener su lugar en zona de clasificación.

Los rojinegros cuentan con 18 puntos, misma cantidad que Sporting, que ya disputó su partido de la jornada, y que Liberia, que jugará el lunes ante San Carlos.

Guadalupe llega como último del torneo con 10 puntos y también ocupa el último lugar en la tabla acumulada.

En la primera vuelta, Alajuelense ganó 1-3, con doblete de Ángel Zaldívar y un tanto de Alejandro Bran. El gol de Guadalupe fue un autogol del propio Zaldívar.

Durante el Apertura, ambos equipos empataron 0-0 en el Colleya Fonseca, mientras que en el Morera Soto la Liga se dejó el triunfo 1-0.

El equipo manudo buscará hacer valer su localía para mantenerse entre los cuatro primeros del campeonato.