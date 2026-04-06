Alajuelense empata con Guadalupe y el cuarto lugar queda en el aire

La Liga Deportiva Alajuelense no solo empató con Guadalupe por marcador de 1-1. Los manudos además dejaron en el aire el cuarto puesto de la tabla, ya que Liberia y San Carlos, que juegan este lunes, los podrían pasar con una victoria.

La Liga tiene 19 puntos, los liberianos 18 y los Toros del Norte 17. Ese es el saldo de no pasar del empate ante el colero del Clausura 2026 y de la tabla acumulada.

Para los guadalupanos, el punto ayuda a mantener vivas las esperanzas de un milagro.

Acerca del partido, los goles fueron de Ronald Matarrita al minuto 25 para los manudos y de Tristan Demetrius para los josefinos al 63’.

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Los rojinegros fueron mejores en la primera parte, dominaron y se mostraron muy cómodos en el terreno de juego del Morera Soto.

En la complementaria, Guadalupe mejoró y mucho. No solo igualaron en ocasiones, sino que complicaron a los dirigidos por Óscar Ramírez.

Por momentos, estuvo más cerca la oncena guadalupana del segundo que Alajuelense.

El 1-1 se recibe diferente en cada acera: en la rojinegra con amargura y en la de Guadalupe con alegría.

En la fecha 15, Alajuelense juega de visitante ante Sporting y Guadalupe visita a San Carlos.