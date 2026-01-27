Alajuelense busca la zona de clasificación esta noche ante un Guadalupe capaz de complicar

La Liga Deportiva Alajuelense no ha brillado en su defensa de la corona. Los manudos solo tienen cinco puntos en cuatro fechas y esta noche, de visita en Guadalupe, esperan acercarse a la zona de clasificación.

En el papel, enfrentarse a Guadalupe debería ser fácil para los del Macho Ramírez, pero la realidad señala otra cosa.

En el Apertura, los manudos empataron sin goles en casa de los guadalupanos y en el Morera Soto sacaron una victoria por la mínima gracias a un gol de Creichel Pérez.

Es más, en el 2023, Guadalupe le ganó en su patio a los erizos para el Clausura de ese año, con triplete de Andy Reyes para el 3-1.

El momento de cada oncena en este Clausura marca que el cruce no será fácil para ninguno de los dos.

Los guadalupanos tienen cuatro unidades, una menos que los rojinegros, y pelean por abandonar la zona de descenso del equipo de Mauricio Wright, ya que son últimos con 17 puntos, los mismos que Sporting, pero con peor gol diferencia.

De las últimas cinco veces que Guadalupe fue local, solo ganó una vez, empató otra y cayó en tres ocasiones.

La marca de visitante para los manudos no es mucho mejor: una victoria, tres empates y una derrota.

Así que lo que parecería un juego fácil para los campeones puede convertirse en una piedra en el zapato.