¡5 partidos! Palomeque recibe dura sanción

El técnico de Guadalupe FC, el mexicano Fernando Palomeque, recibió cinco partidos de suspensión luego de los hechos acontecidos en el juego ante Liberia en el estadio Edgardo Baltodano Briceño. Además, la multa asciende los ₡450.000.

El desglose se da en dos partidos y una multa de ₡250,000 al ser la primera vez que produce daños a instalaciones deportivas de cualquier club contrario.



Además, tres juegos de suspensión y una multa de ₡200,000 al ser la primera vez que es expulsado por insultar, provocar, ofender o amenazar a un adversario.

Otras sanciones



Municipal Liberia

Sancionar a Erick Gerardo Sánchez Allen con 3 partidos de suspensión y una multa de ₡200,000 de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1), al ser la primera vez que es expulsado por insultar, provocar, ofender o amenazar a un adversario.



Club Sport Herediano



Sancionar a Miguel Antonio Segura Vargas con 1 partido de suspensión y una multa de ₡150,000 de conformidad con lo establecido en el artículo 36 inciso 1), al ser la primera vez que es expulsado por pedir explicaciones en forma airada una decisión arbitral.



Sancionar al jugador Brian Alejandro Rubio Rodríguez con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura.



Deportivo Saprissa



Sancionar al club con una multa de ₡1,250,000 de conformidad con lo establecido en el artículo 54 BIS inciso c) al ser la tercera vez que no destacan las zonas amarillas.



Sancionar al club con una multa de ₡300,000 de conformidad con el artículo 57 BIS inciso 4) al ser la primera vez que el jefe de prensa en día de partido no cumple con sus obligaciones establecidas dentro del artículo 17 inciso 13) del Reglamento de Comunicación y Prensa.



Sancionar al jugador Orlando Alexis Sinclair Hernández con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura.



Sporting FC



Sancionar al club con una multa de ₡375,000 al ser la segunda vez que el árbitro toma medidas disciplinarias (tarjetas amarillas y/o rojas) contra cinco o más miembros del mismo equipo en un partido de conformidad con el artículo 41 inciso primero.



Sancionar al jugador Ariel Román Soto González con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, por acumular cinco tarjetas amarillas en el campeonato de apertura.



Liga Deportiva Alajuelense



Sancionar al club con una multa de ₡1,125,000 de conformidad con el artículo 32 bis al ser la tercera vez que retrasa del inicio de la etapa inicial o complementaria de un encuentro.

