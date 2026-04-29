"Un roster de lujo": el coordinador de MegaCon 2026 revela todo lo que viene este fin de semana

A pocos días de su arranque, MegaCon Costa Rica 2026 se perfila como uno de los eventos más esperados del calendario nacional de entretenimiento.

La convención, dedicada a la cultura pop, el fandom y las experiencias geek, se realizará del 1 al 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con una agenda cargada de invitados internacionales, actividades simultáneas y propuestas para toda la familia.

Entre las principales figuras confirmadas destaca el actor Giancarlo Esposito, reconocido por su participación en exitosas producciones televisivas y cinematográficas. Junto a él estará Austin St. John, recordado por interpretar al Power Ranger Rojo, un personaje icónico de la cultura pop global.

Invitados de alto perfil

La lista de celebridades incluye además a Michael Cudlitz, conocido por su papel como Abraham Ford en The Walking Dead, y a Tyler Hoechlin, quien ha interpretado a Superman en Superman & Lois y ha participado en el llamado Arrowverso (Supergirl, The Flash y Arrow), además de su rol en Teen Wolf.

A ellos se suman otros invitados como Lady Palace, Rodolfo Pérez, Idzi Dutkiewicz y Osric Chau, ampliando una oferta que abarca actores, artistas de doblaje, cosplayers y creadores de contenido.

¡Todo listo!

En entrevista con Teletica.com, el coordinador general del evento, Óscar Romero, aseguró que esta edición representa un proceso de crecimiento constante basado en la retroalimentación del público.

“Tenemos una alineación de lujo, uno de los mejores ‘rosters’ en la historia del evento, con actores protagónicos, artistas gráficos de primer nivel y cosplayers reconocidos internacionalmente”, señaló.

El evento contará con cuatro tarimas simultáneas, incluyendo un espacio dedicado a niños, así como una zona de comidas de más de mil metros cuadrados. Además, se habilitará un parqueo satélite con capacidad cercana a mil vehículos en el Real Cariari, con transporte hacia el recinto.﻿

El evento se realizará del 1° al 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Romero destacó que MegaCon busca consolidarse como una experiencia multigeneracional:

“Lo más importante es construir un espacio donde las familias puedan compartir y crear recuerdos”.

Impacto internacional y oferta diversa

La presencia de figuras internacionales representa uno de los mayores atractivos. Según Romero, contar con actores de alto perfil permite al público costarricense acceder a experiencias únicas sin salir del país.

El evento también incluirá voces reconocidas del doblaje, artistas de videojuegos y figuras del cosplay internacional. Entre ellos, se menciona la participación de Idzi Dutkiewicz, conocido por su trabajo en videojuegos y doblaje de personajes icónicos como Dominic Toretto, en la franquicia de Rápidos y furiosos, además de Batman en diversos videojuegos y producciones animadas de DC Comics.

﻿ Precios y entradas ﻿

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Smarticket.net, con la siguiente estructura:

Megapass individual por día:



Sábado: ₡16.000

Domingo: ₡16.000

Ambos días: ₡23.000

Family Pass (4x3):



Sábado: ₡48.000

Domingo: ₡48.000

Ambos días: ₡69.000



Club VIP+: $180 (incluye acceso anticipado a las 9:00 a.m., entrada exclusiva y artículos especiales).