"Un roster de lujo": el coordinador de MegaCon 2026 revela todo lo que viene este fin de semana
Actores de The Walking Dead, Superman & Lois y Power Rangers encabezan una convención que promete ser la más ambiciosa en la historia del evento.
A pocos días de su arranque, MegaCon Costa Rica 2026 se perfila como uno de los eventos más esperados del calendario nacional de entretenimiento.
La convención, dedicada a la cultura pop, el fandom y las experiencias geek, se realizará del 1 al 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con una agenda cargada de invitados internacionales, actividades simultáneas y propuestas para toda la familia.
Entre las principales figuras confirmadas destaca el actor Giancarlo Esposito, reconocido por su participación en exitosas producciones televisivas y cinematográficas. Junto a él estará Austin St. John, recordado por interpretar al Power Ranger Rojo, un personaje icónico de la cultura pop global.
Invitados de alto perfil
La lista de celebridades incluye además a Michael Cudlitz, conocido por su papel como Abraham Ford en The Walking Dead, y a Tyler Hoechlin, quien ha interpretado a Superman en Superman & Lois y ha participado en el llamado Arrowverso (Supergirl, The Flash y Arrow), además de su rol en Teen Wolf.
A ellos se suman otros invitados como Lady Palace, Rodolfo Pérez, Idzi Dutkiewicz y Osric Chau, ampliando una oferta que abarca actores, artistas de doblaje, cosplayers y creadores de contenido.
¡Todo listo!
En entrevista con Teletica.com, el coordinador general del evento, Óscar Romero, aseguró que esta edición representa un proceso de crecimiento constante basado en la retroalimentación del público.
“Tenemos una alineación de lujo, uno de los mejores ‘rosters’ en la historia del evento, con actores protagónicos, artistas gráficos de primer nivel y cosplayers reconocidos internacionalmente”, señaló.
El evento contará con cuatro tarimas simultáneas, incluyendo un espacio dedicado a niños, así como una zona de comidas de más de mil metros cuadrados. Además, se habilitará un parqueo satélite con capacidad cercana a mil vehículos en el Real Cariari, con transporte hacia el recinto.
El evento se realizará del 1° al 3 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica.
Romero destacó que MegaCon busca consolidarse como una experiencia multigeneracional:
“Lo más importante es construir un espacio donde las familias puedan compartir y crear recuerdos”.
Impacto internacional y oferta diversa
La presencia de figuras internacionales representa uno de los mayores atractivos. Según Romero, contar con actores de alto perfil permite al público costarricense acceder a experiencias únicas sin salir del país.
El evento también incluirá voces reconocidas del doblaje, artistas de videojuegos y figuras del cosplay internacional. Entre ellos, se menciona la participación de Idzi Dutkiewicz, conocido por su trabajo en videojuegos y doblaje de personajes icónicos como Dominic Toretto, en la franquicia de Rápidos y furiosos, además de Batman en diversos videojuegos y producciones animadas de DC Comics.
Precios y entradas
Las entradas están disponibles a través de la plataforma Smarticket.net, con la siguiente estructura:
Megapass individual por día:
Sábado: ₡16.000
Domingo: ₡16.000
Ambos días: ₡23.000
Family Pass (4x3):
Sábado: ₡48.000
Domingo: ₡48.000
Ambos días: ₡69.000
Club VIP+: $180 (incluye acceso anticipado a las 9:00 a.m., entrada exclusiva y artículos especiales).
El organizador recomendó adquirir las entradas con antelación, ya que los precios aumentarán conforme se acerque la fecha del evento.
Desde personajes de animé hasta figuras de películas y series de TV formaron parte de la creatividad de los fanáticos.
Espacio para talento local y emprendimientos
MegaCon también abrirá espacio a cerca de 50 artistas nacionales, además de organizaciones sin fines de lucro y cientos de emprendimientos vinculados al sector geek.
Romero destacó que la convención ofrecerá concursos, rifas y experiencias interactivas, incluyendo premios como consolas de videojuegos y equipos tecnológicos.
Seguridad y logística
El evento contará con tres anillos de seguridad, cobertura médica, accesibilidad universal bajo la Ley 7600 y coordinación con servicios de emergencia. Asimismo, se implementarán medidas logísticas para garantizar una experiencia segura y ordenada.
Impacto económico y cultural
De acuerdo con la organización, MegaCon generará un importante impacto económico, con más de 600 noches de hospedaje confirmadas en hoteles de la zona y la participación de más de 1.500 personas acreditadas para la operación del evento.
Romero finalizó indicando que este tipo de actividades fortalecen la industria del entretenimiento en Costa Rica y fomentan el desarrollo de sectores como el cosplay, los videojuegos y la creación de contenido.
“Es un evento que combina entretenimiento, oportunidades económicas y un ambiente sano para el público”, concluyó.