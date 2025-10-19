“Siempre quise venir a Costa Rica”: Humberto Solórzano comparte su legado en Festival KAMEN 2025

El Festival Internacional Cosplay KAMEN 2025, producido por Imperio Anime, se celebra este fin de semana en el Nebula Center, en Heredia, consolidándose como una de las mayores celebraciones de anime, doblaje, cosplay y cultura geek del país.

El evento promete reunir a miles de fanáticos en un espacio que combina entretenimiento, interacción con artistas internacionales y un homenaje a la pasión por la animación japonesa y la cultura pop.

Humberto Solórzano, invitado estelar

Entre los invitados más esperados se encuentra Humberto Solórzano, reconocido actor de doblaje con más de 40 años de trayectoria y la voz oficial de Wolverine en X-Men, además de personajes icónicos como Omni-Man (Invincible), Gendo Ikari (Neon Genesis Evangelion), Raditz (Dragon Ball Z), Optimus Primal (Transformers: El Despertar de las Bestias) y Jotaro Kujo (JoJo’s Bizarre Adventure).

En entrevista con Teletica.com, Solórzano expresó su entusiasmo por visitar Costa Rica por primera vez:

“Me hubiera gustado quedarme más días para conocer mejor el país, pero sé que volveré. El Festival KAMEN es un evento muy grande y estoy preparado para compartir con miles de fanáticos”, comentó.

Con más de cinco décadas como actor y cuatro dedicadas al doblaje, Solórzano destacó la importancia de la vocación y la preparación para quienes sueñan con seguir sus pasos:

“Se necesita un poquito de talento y 99% de trabajo. Hay que estudiar, leer, formarse en teatro y aprender a actuar antes que nada. Eso es lo que permite dar vida a los personajes”, dijo.

El actor, quien ha prestado su voz a cientos de personajes, reconoció que parte del éxito en el doblaje también depende de la suerte de interpretar figuras icónicas que marcan generaciones.

Solórzano también resaltó cómo las redes sociales han transformado la visibilidad de los actores de doblaje, dándoles un papel protagónico en convenciones y acercándolos al público:

“Antes el actor de doblaje pasaba desapercibido, ahora la gente quiere conocernos, tomarse fotos y compartir. Es impresionante y muy gratificante”, acotó.

Entrevista completa Humberto Solórzano:



Una fiesta para la cultura geek El Festival Internacional Cosplay KAMEN 2025 no solo será un espacio para conocer a grandes figuras del doblaje, sino también una vitrina para el talento local en cosplay, ilustración, música y emprendimientos relacionados con la cultura geek. Además de Solórzano, estará Enzo Fortuny, la voz oficial de Inuyasha, Tai Kamiya (Digimon 02), Natsu Dragneel (Fairy Tail), yuji itadori (Jujutsu Kaisen), Frodo Bolsón (El Señor de los Anillos), Ron Imparable (Kim Possible) y los gemelos Weasley (Harry Potter).



Ambos artistas ofrecerán shows de doblaje en vivo, sesiones de firma de autógrafos, fotos con fans y meet & greets exclusivos.



Además, tendrá actividades como:

• Concierto Anisong de Yeris Lobo, ganador de la 7.ª temporada de 'Nace una Estrella'. Interpretará clásicos de Dragon Ball, Pokémon, Caballeros del Zodiaco, One Piece y más.



• Show piloto Vocaloid en Costa Rica, un espectáculo innovador dedicado a los fans de Hatsune Miku y la cultura digital.

• Concierto de la banda Yokai, reconocida por sus potentes interpretaciones de openings de anime, temas de videojuegos, películas, cómics y hasta himnos de WWE.

Concurso Internacional de Cosplay Yamato Cosplay Cup

La final nacional del Yamato Cosplay Cup Costa Rica 2025 se llevará a cabo en el marco del evento, reconocido como el concurso de cosplay más prestigioso de Latinoamérica, con más de una década de trayectoria internacional.

El ganador o ganadora obtendrá un viaje todo pago a Argentina para representar al país en la gran final internacional en Ani-Con Buenos Aires. Quien logre coronarse campeón continental recibirá como premio mayor un viaje todo incluido a Japón, consolidando al Yamato Cosplay Cup como una plataforma única que impulsa el talento nacional hacia escenarios internacionales.

Cosplay y Comunidad

El cosplay será protagonista con concursos en múltiples categorías: individual masculino, individual femenino, parejas, grupal, cómic y más. Todos los concursantes recibirán su entrada gratuita al festival. Además, los cosplayers podrán solicitar un pase gratuito de ingreso.



Agenda:

Sábado