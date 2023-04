¡Shazam! Mary Marvel estará en la Comic Con Costa Rica

27 de abril de 2023, 9:45 AM

Comic Con Costa Rica (C2CR) anunció que la actriz Grace Currey estará en la segunda edición del evento geek más grande del país, que se realizará los días 5, 6 y 7 de mayo.



Currey interpretó a Mary Bromfield (Mary Marvel) en Shazam! Fury of the Gods, película que estuvo en cartelera hasta la semana anterior y que se podrá ver en la plataforma HBO Max, a partir del 23 de mayo.



La cinematografía de la actriz incluye también el universo de El Conjuro, ya que participó en la película Annabelle: Creation. En televisión, tuvo papeles en series como Ghost Whisperer, Bones y Revenge.



Su participación se confirmó luego de que se diera a conocer la cancelación de la intérprete de 'Encanto' y 'Orange is the New Black', Diane Guerrero, quien debido a un llamado a filmación de último momento no podrá asistir este año al evento.