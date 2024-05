¿Qué motiva a una persona a invertir más de ₡1 millón en un traje para ganar concurso de Cosplay?

Juan Pablo Barrientos fue el costarricense que ganó el concurso de Cosplay Championship Series de la Comic Con 2024 con su disfraz ‘Hermanas de Batalla’, un traje cuya elaboración tardó un año y tiene un costo aproximado que puede rondar los $2 mil (poco más de un millón de colones).

Esmero, dedicación y esfuerzo son las palabras que describen la victoria de este personaje, quien se tuvo que enfrentar a duros competidores y ser evaluado por jueces nacionales e internacionales de la talla de Taryn y Andrasta.

Pero, qué lleva a una persona adentrarse en este mundo del cosplay e invertir tanto dinero y cómo es la elaboración de un traje de este nivel, Teletica.com conversó con el costarricense, quien detalla las razones que lo llevan a vivir en este mundo de la cultura pop.

“Lo segundo, que me pasa a mí, es un reto personal, me gustó un personaje por ejemplo como Darth Vader, entonces qué puedo hacer yo para sonar como él, no solo con los detalles del traje, sino ir un poco más allá, lo más realista, comenzar a investigar cambiadores de voz, electrónica, detalles, es un reto que ya cuando se ve completo el traje es un gran logro”, expresó.

Asegura que su pasión por el arte y el diseño lo trae de niño, y que desde los 16 comenzó a participar en este tipo de eventos donde ha ganado otros premios en el pasado.

Costo y elaboración del traje

El disfraz está inspirado en 'Las Hermanas de Batallas', que pertenecen a la franquicia Warhammer 40 mil, un juego de mesa de guerra.

Si bien la construcción de este disfraz la comenzó a realizar hace un año, Barrientos cuenta que desde hace tiempo comenzó a hacerse de equipo especial como una impresora 3D, una máquina de corte de vinil, elementos de electrónica, entre otros.

​Solo en materiales, sin mano de obra, este diseñador gráfico de profesión invirtió más de $1000 a lo largo de estos meses.

Pero si se incluye cada costo desde cero, como el uso de la impresora 3D, la cortadora de vinil, mano de obra y otros gastos, el total se duplica.

A eso se toma en cuenta las armas, que, como se aprecia en el video adjunto, son lo más realistas posible, incluso la que representa a una sierra, se mueve como una de verdad y su peso ronda los 2 kilos.

Entrevista completa:

Viaje a México

La organización de la Comic Con CR le otorgó el tiquete aéreo y un espacio de mesa para representar a Costa Rica en el evento La Mole, uno de los eventos más importantes de México la cultura pop, un espacio de interacción que el vecino de Desamparados considera “bastante interesante” para aprovechar y conocerse y mostrase ante públicos internacionales.

“No me puedo llevar el traje, aunque me encantaría, yo me tengo que hacer cargo de los viáticos y hospedaje. Entonces llevar esa armadura es complicado, son cinco maletas en total, no he sacado costos, pero llevar eso a México puede costar entre $600 y $800. No lo he descartado del todo, pero tengo un año para resolverlo. El evento en México es dentro de un año. De lo contrario ya tengo otras ideas en mente”, detalló.