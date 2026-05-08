MegaCon 2026 rompe récord al reunir a más de 16 mil fanáticos de la cultura 'geek'

Fotografías: Maykel Fonseca.

MegaCon Costa Rica 2026 cerró una de sus ediciones más exitosas al reunir a más de 16 mil personas durante el pasado fin de semana en el Centro de Convenciones de Costa Rica, consolidándose como el principal encuentro de cultura geek del país y uno de los eventos más relevantes de la región.

Durante dos días, el recinto se transformó en el epicentro del entretenimiento y la cultura pop, con una programación enfocada en experiencias, encuentros con invitados internacionales, cosplay, gaming, música, arte y actividades para toda la familia.

Uno de los momentos más destacados del evento fue la participación del actor Giancarlo Esposito, reconocido por sus icónicos papeles en cine y televisión, sobre todo por su papel como Gustavo "Gus" Fring en las series Breaking Bad y Better Call Saul; como Moff Gideon en The Mandalorian; y como Stan Edgar en The Boys.

El artista compartió con los asistentes mediante paneles exclusivos, sesiones fotográficas y firma de autógrafos, generando gran expectativa entre los fanáticos.

El cosplay volvió a posicionarse como una de las principales atracciones del evento, gracias a concursos, exhibiciones y la esperada Mega Cosplay Master Cup, competencia que reunió a talento nacional e internacional y destacó por el nivel de creatividad y detalle de los participantes.

Asimismo, actividades como Just Dance, torneos de videojuegos, zonas temáticas y experiencias interactivas complementaron la agenda, manteniendo a los asistentes inmersos durante ambas jornadas.

“MegaCon Costa Rica 2026 superó nuestras expectativas, no solo por la asistencia, sino por la energía y pasión de una comunidad que sigue creciendo año con año. Ver a miles de personas disfrutar de experiencias únicas, conectar con sus ídolos y compartir su amor por la cultura pop reafirma nuestro compromiso de seguir elevando este evento”, comentó Óscar Romero, productor de MegaCon Costa Rica.

Como cierre del evento, la organización anunció la próxima edición de Connecturday 2026, que celebrará su 15.º aniversario los días 19 y 20 de septiembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.



Durante el anuncio también se adelantó contenido especial relacionado con Harry Potter, lo que generó expectativa entre los asistentes.