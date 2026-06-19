Los Cebollitas, Gokú y Nymphadora Tonks se unirán en el Connecturday Costa Rica
Edson Arauz, uno de los organizadores del evento, confirmó que, entre los invitados de peso que faltan por anunciar, hay otro que viene de la lejana tierra de 'Game of Thrones'.
El evento geek y gamer más importante de Centroamérica, Connecturday, celebrará su aniversario número 15 en Costa Rica los días 19 y 20 de setiembre de 2026, en el Centro de Convenciones de Costa Rica.
Para festejarlo a lo grande, la producción anunció una lista de más de 15 invitados internacionales y 50 nacionales, entre ellos campeones mundiales de eSports, artistas gráficos, cosplayers y figuras de Hollywood.
Entre los nombres ya confirmados que más destacan están Mario Castañeda, la legendaria voz de Gokú en Dragon Ball Z, y la actriz Natalia Tena, reconocida por interpretar a la metamorfomaga y aurora Nymphadora Tonks en Harry Potter, y a Osha en Game of Thrones. También estarán presentes Brian Caruso y Diego Vicos (Gamuza y El Colo), actores de la serie argentina Cebollitas.
Edson Arauz, uno de los organizadores del evento, habló con Teletica.com y confirmó que, entre los invitados de peso que faltan por anunciar, hay otro que viene de la lejana tierra de Game of Thrones.
"Nos falta todavía bastante por anunciar, y para darle una exclusiva, nada más le puedo decir que: 'El invierno se acerca...' Ahí los que conocen, conocerán de lo que te digo, atentos a las redes, para nosotros es una edición emblemática, es uno de los eventos que más le gusta a la gente", afirmó.
El corazón competitivo del evento ofrecerá más de 20 torneos de videojuegos por día y más de $30.000 en premios, distribuidos en competencias de eSports, la Master Cup, activaciones de marca y la app Region GG. Fiel a su esencia, Connecturday convierte al público en protagonista: juega, compite y vive la experiencia en primera persona.
La edición aniversario también desplegará experiencias para toda la comunidad: el Área Glow Up para el público femenino, el Stage Kids para familias y niños, y el Cosplay Glam Stage como pasarela de los mejores cosplayers de la región. Además, se sorteará un viaje a Universal Studios Orlando, con acceso a la tierra mágica de Harry Potter.
Fundado en 2010 por Óscar Romero, Connecturday pasó de ser un pequeño encuentro tecnológico a consolidarse como el referente indiscutible de la cultura geek en Centroamérica.
“Quince años después, Connecturday es la casa de la comunidad geek y gamer de la región”, afirmó Romero.
Las entradas estarán disponibles próximamente en smarticket.net, y toda la información oficial se encuentra en www.connecturday.com y www.geeksplace.net.