Los Cebollitas, Gokú y Nymphadora Tonks se unirán en el Connecturday Costa Rica

El evento geek y gamer más importante de Centroamérica, Connecturday , celebrará su aniversario número 15 en Costa Rica los días 19 y 20 de setiembre de 2026, en el Centro de Convenciones de Costa Rica .

Para festejarlo a lo grande, la producción anunció una lista de más de 15 invitados internacionales y 50 nacionales, entre ellos campeones mundiales de eSports, artistas gráficos, cosplayers y figuras de Hollywood.

Entre los nombres ya confirmados que más destacan están Mario Castañeda, la legendaria voz de Gokú en Dragon Ball Z, y la actriz Natalia Tena, reconocida por interpretar a la metamorfomaga y aurora Nymphadora Tonks en Harry Potter, y a Osha en Game of Thrones. También estarán presentes Brian Caruso y Diego Vicos (Gamuza y El Colo), actores de la serie argentina Cebollitas.

Edson Arauz, uno de los organizadores del evento, habló con Teletica.com y confirmó que, entre los invitados de peso que faltan por anunciar, hay otro que viene de la lejana tierra de Game of Thrones.

"Nos falta todavía bastante por anunciar, y para darle una exclusiva, nada más le puedo decir que: 'El invierno se acerca...' Ahí los que conocen, conocerán de lo que te digo, atentos a las redes, para nosotros es una edición emblemática, es uno de los eventos que más le gusta a la gente", afirmó.







El corazón competitivo del evento ofrecerá más de 20 torneos de videojuegos por día y más de $30.000 en premios, distribuidos en competencias de eSports, la Master Cup, activaciones de marca y la app Region GG. Fiel a su esencia, Connecturday convierte al público en protagonista: juega, compite y vive la experiencia en primera persona.

La edición aniversario también desplegará experiencias para toda la comunidad: el Área Glow Up para el público femenino, el Stage Kids para familias y niños, y el Cosplay Glam Stage como pasarela de los mejores cosplayers de la región. Además, se sorteará un viaje a Universal Studios Orlando, con acceso a la tierra mágica de Harry Potter.

Fundado en 2010 por Óscar Romero, Connecturday pasó de ser un pequeño encuentro tecnológico a consolidarse como el referente indiscutible de la cultura geek en Centroamérica.

“Quince años después, Connecturday es la casa de la comunidad geek y gamer de la región”, afirmó Romero.

Las entradas estarán disponibles próximamente en smarticket.net, y toda la información oficial se encuentra en www.connecturday.com y www.geeksplace.net.