Las voces legendarias de Dragon Ball llegan a Costa Rica

Costa Rica se prepara para vivir una experiencia única que combina música, nostalgia y cultura geek con las voces en español y japonés de Dragon Ball.

Este 11 de julio, el Auditorio Humboldt será escenario de Kamen Music, parte de la gira internacional La Fantástica Aventura, que reunirá a Hiroki Takahashi, voz original del opening japonés Makafushigi Adventure de Dragon Ball, y a Luis De Lille, intérprete mexicano del opening en español que marcó a generaciones.

Además, la hermosa cosplayer Shirohime también participará como artista invitada, llevando la magia del cosplay al escenario.

El espectáculo contará con dos funciones, a las 2 p. m. y 6 p. m., y será el inicio de un evento mayor: el Kamen Fest 2026, que se realizará el 25 y 26 de julio en la Antigua Aduana.

Inspirado en los grandes festivales de Japón, el encuentro ofrecerá un 70% de actividades gratuitas, incluyendo el Gran Mercado Geek, el Cosplay Fan Fest y talleres en la Casa del Cuño.

Luis De Lille, voz en español de Dragon Ball:



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El área VIP, con acceso mediante entrada, ofrecerá experiencias exclusivas como el Salón WCS de cosplay internacional, el Salón Cómic y Manga, el Salón Doblaje —con invitados como Erika Ugalde Cervantes, voz oficial en español de Frieren— y el Salón de influencers e invitados especiales.

“Con Kamen Music traemos la nostalgia de Dragon Ball y con Kamen Fest celebramos la cultura geek en toda su diversidad. Queremos que los fans vivan dos mundos con un mismo boleto”, comentó Weslly Pessoa, CEO de Imperio Anime.

Las entradas tienen un costo de ₡14.800 e incluyen acceso a Kamen Music y al Kamen Fest. Para quienes solo deseen asistir al festival, la preventa se mantiene del 5 al 24 de julio en ₡7.000, y el día del evento en ₡8.000. Los boletos están disponibles en www.omticket.com.

Para más información, puede visitar: kamenfest.com o en Instagram: @imperioanime.

Hiroki Takahashi, voz original del opening japonés:​



