Kevin Sorbo: “Sin Hércules no tendría el éxito que me ha llegado desde entonces”

“Ya sabes, sin Hércules no tendría todo lo que siguió. Quiero decir que estuve siete años en Nueva Zelanda. Eso iba a ser solo cinco para películas de televisión. Me puse a trabajar con el gran Anthony Quinn que interpretó a Zeus. Estuve un año entero trabajando con este tipo que es Lawrence de Arabia, Los cañones de Navarone. Zorba el griego, todas estas increíbles películas y llegar a conocerlo, convertirse en un muy buen amigo hasta que falleció.

“Pero estar en ese programa y luego llevar a cabo un drama y desde entonces filmé más de 80 películas, tengo tres películas que se estrenarán este año. Acabo de terminar de filmar una película en Carolina del Norte. Y sin Hércules, no tendría el éxito que me ha llegado desde entonces. Así que obviamente estoy muy bendecido y honrado y muy honrado de haber obtenido ese descanso porque no es un negocio fácil. Quiero decir, lidias con el rechazo constantemente y es más o menos lo que es y tienes que ser capaz de soportarlo”, relató.