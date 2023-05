Gaby Soto: La reina de los cosplayers en Costa Rica

Cuando empecé como cosplayer me costó mucho entender dónde conseguir pelucas y lentes de contacto, pero sobre materiales ya tenía experiencia, porque en el pasado tuve una marca de bolsos y ya sabía dónde encontrar muchos suministros. Cuando me fui haciendo de amigos en el mundo cosplay me di cuenta que no todo el mundo manejaba la misma información de proveedores y técnicas.

Yo seguía varias páginas de tips, pero todas eran internacionales y usaban materiales que tal vez no se consiguen aquí o que se venden con otros nombres. De ahí me surgió la idea de usar el Instagram para publicar algo más que mis fotos de cosplay. Además de compartir todos los procesos de mis cosplays, tengo "secciones" en mis historias destacadas: Tips, Materiales, Tutoriales… con el objetivo de ayudar a cosplayers de Costa Rica a tener la información más a la mano, de consulta rápida.