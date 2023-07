Festival Kamen 2023 celebrará la cultura pop japonesa en Costa Rica

Este evento de dos días incluirá a luminarias del doblaje como Jessica Ángeles, conocida por sus roles como la Princesa Zelda y Capitana Marvel, y Miguel Ángel Leal, la voz detrás de Eren Jaeger en Attack on Titan y Ash Ketchum en Pokémon .

El destacado actor Emilio Treviño, mejor conocido por ser la voz de Miles Morales en Spider-Man: Into the Spider-Verse, y Arturo Castañeda Mendoza, la voz de Barry Allen/The Flash en el Universo de DC Comics y DC Films, estarán presentes.