Este fin de semana regresa 'Ciudad de Héroes 2025'

Por Daniela Solano de Café Geek.



La novena edición de Ciudad de Héroes, evento geek con fines benéficos, se realizará del 29 al 31 de agosto en Terramall.



En años anteriores se ha colaborado con instituciones y organizaciones de bien social

como el Hogar de Niños Baik, el Comedor Infantil de Cartago, el Hogar de Ancianos

Manuel de Jesús, Asociación Caminemos Juntos y Proyecto Daniel.

Este año la actividad será a beneficio de Fundación Pollitos de Hierro, misma que apoya a niños de escasos recursos y en riesgo social, diagnosticados con cáncer. La organización ofrece acompañamiento integral y familiar: emocional, albergue, nutricional, psicopedagógico, entre otros.

¿Cómo donar?

A través de las alcancías que estarán disponibles durante el evento.

Por medio de SINPE Móvil: 7159-9794.

O depositando a las cuentas bancarias que se encuentran en la página web www.pollitosdehierro.org.

También puede realizar voluntariado con la fundación.

Además habrá sorteos, subastas y juegos.

¿Qué ofrece﻿ Ciudad de Héroes?

Se contará con actividades en tarima a cargo de varios grupos geek como cosplayers, emprendimientos, música en vivo, exposición de figuras y coleccionables, photobooth. Además del coleccionador, un álbum con stickers que podrá rellenar durante el evento. Quienes logren llenar su álbum, podrán presentarlo en el stand de Pollitos de Hierro y participarán por premios.

La entrada es gratuita. Puede obtener más información aquí: Facebook e Instagram.

¡Aquí están los héroes!