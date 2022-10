El evento que reunió a amantes de los videojuegos y 'cosplayers' en un solo lugar

18 de octubre de 2022, 14:27 PM

Por @loria.comic | Revista Level Up.



El pasado fin de semana, se celebró la onceava edición del Connecturday, convención que reúne a los amantes de los videojuegos del país. Si bien es un evento frecuente, en esta ocasión, su puesta en escena fue mucho más ambiciosa.



Las áreas free to play, torneos, invitados internacionales y stands de productos garantizaban horas de diversión. No obstante, una de las mayores atracciones fueron los cosplayers (personas que caracterizan personajes) que, poco a poco, se abren paso como artistas. Parte de su trabajo implica la creación de la vestimenta y herramientas o elementos adicionales, maquillaje y peinado, y hasta las horas de entrenamiento para aprender a actuar como el personaje que representarán.



Acordes a la actividad, la mayor parte de cosplayers optó por representar personajes de videojuegos; sin embargo, también apreciamos algunos de anime y cómics, que motivaron a otros seguidores de la cultura geek.



Cabe destacar que el sábado se realizó el concurso Cosplay Championship Series, en el que desfilaron más de 10 artistas. El primer lugar ganó, con el personaje 'Gul Dan' de Warcraft, una invitación a Comic Con Colombia, donde representará a nuestro país.