Comic Con CR anuncia a sus últimos tres invitados

Se trata de la actriz Diane Guerrero, quien prestara su voz al personaje de Isabela Madrigal en la versión original de la película Encanto de Disney. Guerrero también participó en la aclamada serie de televisión Orange is the New Black, en el personaje de Maritza Ramos; así como en las series Doom Patrol y DC’s Legends of Tomorrow dando vida a Crazy Jane. La actriz participará únicamente el sábado 6 de mayo, atendiendo a los fanáticos que quieran un autógrafo y una fotografía con ella.