Chris Bartlett, C-3PO, estará en el Comic Con Costa Rica 2025

El universo de Star Wars llega con fuerza al Comic Con Costa Rica 2025 (C2CR) con la participación de Chris Bartlett, actor reconocido por interpretar a diversos personajes en la franquicia, incluyendo al icónico droide C-3PO.

Bartlett ha dado vida a múltiples figuras en las populares series The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka. Su presencia promete ser un gran atractivo para los fanáticos de las galaxias muy, muy lejanas.



Pero no estará solo. La convención también contará con la destacada actriz y productora Katee Sackhoff, quien ha encarnado a Bo-Katan Kryze en Star Wars: The Clone Wars, The Mandalorian y Ahsoka. La actriz, admirada por su trayectoria en el género de la ciencia ficción, compartirá con los asistentes su experiencia dentro del universo de George Lucas.

Además de Bartlett y Sackhoff, la convención reunirá a una alineación de lujo, que incluye a actores de voz de renombre como Toshio Furukawa, quien da voz a Piccolo en Dragon Ball Z y a Ace en One Piece; y al costarricense Daniel Marín, conocido por interpretar a Gus en Call of Duty y a Namor en Marvel Rivals.



También se suman al evento los hermanos Luis y Daniel Moncada, famosos por sus papeles como Marco y Leonel Salamanca en la serie Breaking Bad.

La Comic Con se hará los días 26 y 27 de abril en Parque Viva. Durante esos días, los fans podrán disfrutar de actividades relacionadas con cómics, cosplay, videojuegos, cine y televisión, además de espectáculos y juegos interactivos.



La compra de boletos se realizará a través de la plataforma eticket.cr.