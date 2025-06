Análisis de la segunda temporada de ‘The Last of Us’

Por Daniela Solano Barquero de Café Geek.

La segunda temporada de la serie The Last Of Us llegó a su final con muchas opiniones encontradas por ciertos cambios en la serie de acción real y por como ocurrió el cierre.

Si aún no ha visto los episodios, le recordamos que esta nota puede contener spoilers.

En un principio se habló de que la temporada 2 iba a tratar sobre el segundo videojuego The Last of Us Part II (2020) pero solamente se enfoca en los eventos iniciales del juego. Debido a la complejidad de la historia, se ha confirmado una tercera temporada para continuar la narrativa.

Intensa, profunda y diferente

La segunda temporada retoma la historia con mucha profundidad emocional. No se limita a replicar, sino que reinterpreta el material original con una línea más pausada, introspectiva y centrada en los personajes.

Lo bueno

Kaitlyn Dever interpretando a Abby aporta mucha intensidad, marcando un contraste poderoso.

aporta mucha intensidad, marcando un contraste poderoso. Acierta al mostrar ambos puntos de vista desde el principio, en lugar de dividir la historia, lo que provoca una empatía con los bandos del conflicto.

Visualmente, continúa sobresaliendo con una producción de talla cinematográfica y una ambientación que transmite gran realismo de la decadencia del mundo.

La música de Gustavo Santaolalla sigue siendo un punto fuerte, ahora más melancólica, acompañando una historia cargada de dolor.

sigue siendo un punto fuerte, ahora más melancólica, acompañando una historia cargada de dolor. Otro de los puntos positivos, es la inclusión de flashbacks, enriqueciendo el trasfondo emocional y facilitando seguir la historia.

Lo malo

Bella Ramsey nos presenta una Ellie más impulsiva, vulnerable y fracturada. A diferencia del videojuego, en el que vemos un desarrollo de protagonista mucho más cautelosa y madura por todo lo que ha vivido.

A diferencia del videojuego, en el que vemos un desarrollo de protagonista mucho más cautelosa y madura por todo lo que ha vivido. Para los que esperan más acción en un mundo postapocalíptico, el ritmo puede parecer más lento y algunas decisiones creativas debilitan ciertos acontecimientos.

Curiosidades

Gustavo Santaolalla regresa como compositor combinando elementos del juego y la serie. Y ha aparecido brevemente tocando en la fiesta de fin de año.





regresa como compositor combinando elementos del juego y la serie. Y Ashley Johnson, quien dio voz a Ellie en los videojuegos e interpretó a su madre en la primera temporada, tuvo una participación especial. Su voz se escuchó mientras interpretaba la canción Through the Valley, al final del segundo episodio, una melodía que ya había interpretado en el tráiler de presentación de The Last of Us Part II en PlayStation Experience 2016.

, quien dio voz a Ellie en los videojuegos e interpretó a su madre en la primera temporada, tuvo una participación especial. Su voz se escuchó mientras interpretaba la canción En los primeros episodios, durante una exploración, Ellie y Dina observan una fotografía de un perro como "Empleado del mes". Este guiño hace referencia a un rompecabezas del juego, donde la fecha en la que el perro fue destacado, es la clave para abrir una caja fuerte.

observan una fotografía de un perro como "Empleado del mes". Este guiño hace referencia a un rompecabezas del juego, donde la fecha en la que el perro fue destacado, es la clave para abrir una caja fuerte. La serie ha puesto un especial énfasis en los detalles. Los jugadores debieron reconocer a Shimmer, el caballo que tuvo tremenda importancia en la jugabilidad al poder recorrer zonas abiertas con él. En la serie es calcado, desde el color hasta la característica línea blanca en la cabeza. También se ha dejado claro que es una yegua, tal y como lo era en el juego.

, el caballo que tuvo tremenda importancia en la jugabilidad al poder recorrer zonas abiertas con él. En la serie es calcado, desde el color hasta la característica línea blanca en la cabeza. También se ha dejado claro que es una yegua, tal y como lo era en el juego. Aunque la muerte de Joel ocurre en ambos medios, la serie modifica quién lo acompaña porque en la historia original quien presencia esto, es su hermano Tommy que es desarmado y golpeado por el grupo de Abby y lo obligan a ver lo que hacen con su hermano. La escena se desarrolla alterando el impacto emocional y las relaciones entre personajes. Más adelante, en el juego, es Tommy quien convence a Ellie de buscar venganza.

ocurre en ambos medios, la serie modifica quién lo acompaña porque en la historia original quien presencia esto, es su hermano Tommy que es desarmado y golpeado por el grupo de Abby y lo obligan a ver lo que hacen con su hermano. La escena se desarrolla alterando el impacto emocional y las relaciones entre personajes. Más adelante, en el juego, es Tommy quien convence a Ellie de buscar venganza. En el videojuego se muestra una Ellie más endurecida por el trauma, tomando la noticia del embarazo de Dina completamente diferente. Asume como una irresponsabilidad que decidiera acompañarla, en lugar de alegrarse, como ocurre en la serie.

La serie está disponible en HBO Max, la tercera temporada ha sido confirmada y se espera que se estrene entre finales de 2026 y principios de 2027.

¿Qué le pareció esta segunda temporada?