Until Dawn: Cuando las decisiones de los jugadores pesan en el alma

Cuando 'Until Dawn' irrumpió en la escena en 2015, trajo consigo un escalofriante soplo de aire fresco para los entusiastas del terror. Desarrollado por Supermassive Games exclusivamente para PlayStation 4, este título no era simplemente otro juego de terror común y corriente; fue un giro innovador en el género que dejó una marca indeleble, forjado una fórmula distintiva en el diseño de sus juegos que los destacó dentro del mundo de la narración interactiva y los juegos de terror hasta el punto en el que consolidó su propio género.

Until Dawn: una inquietante, inolvidable y terrorífica aventura gráfica



Incluir actores y actrices de renombre para dar vida a sus personajes, se convirtió en marca sello de la casa.

Desde los primeros momentos, 'Until Dawn' mostró el poder del hardware de PlayStation 4, con unos gráficos ultra realistas que retrataban a una mezcla de noveles y experimentados actores y actrices de alto calibre como Hayden Panettiere, Peter Stormare, Galadriel Stineman y el ganador del Oscar, Rami Malek, una tendencia que se convertiría en marca de la casa, al escoger grandes intérpretes de la gran pantalla para dar vida a sus personajes.

La atención al detalle fue asombrosa en personajes que cobraban vida con un realismo sorprendente, siendo una copia exacta de los actores y actrices en la vida real, trasladados directamente al videojuego.

Todo esto sin dejar de lado unos entornos ricamente texturizados en los que cada parpadeo de la llama de una vela o el susurro de las hojas en el viento se representaron con notable precisión, creando una atmósfera inmersiva que atrajo a los jugadores a lo más profundo de su misterioso mundo.

En Until Dawn, cada decisión que tomamos tendrá consecuencias a corto o mediano plazo.

El escenario del juego, un albergue de montaña aislado cubierto por una helada tormenta de nieve, rezumaba un aire de presentimiento y ansiedad total por lo que pudiese pasar. El diseño de iluminación, que proyectaba largas sombras que ocultaban amenazas potenciales, y los efectos de sonido diseñados por expertos se fusionaron para crear un ambiente que mantuvo a los jugadores perpetuamente nerviosos.

Una ambientación perfectamente complementada con una inquietantemente y hermosa partitura orquestal de 'Until Dawn' que era un personaje en sí mismo, donde la música logró amplificar la tensión y el temor, sincronizándose perfectamente con el horror que se desarrollaba en la pantalla. Ya fuera una melodía suave y triste durante momentos de introspección o un crescendo de cuerdas durante intensas secuencias de persecución, la banda sonora magnificó el impacto emocional de la experiencia, siendo determinante en la construcción de la historia.



Cuando las decisiones de los jugadores(as) pesan en el alma



Decidir quién vive y quién muere fue uno de los grandes aciertos a nivel narrativo de Until Dawn.

​Y a pesar de lo bestialmente hermoso que lucía el juego, no fueron solo las imágenes ni la atmosfera lo que impresionaron a propios y extraños, ya que 'Until Dawn' redefinió el género de narrativas de decisiones. Tomando lo mejor de la fórmula de Quantic Dreams (Heavy Rain, 2010) y Telltale Games (The Walking Dead, 2012) para crear su propio estilo a través del sistema "Efecto Mariposa", donde las elecciones del jugador(a) tenían consecuencias directas que se extendían a lo largo del juego.

La narrativa del juego recordaba a las películas clásicas de slasher, en las que ocho amigos deciden pasar sus vacaciones invernales en una montaña alejada del resto de la civilización, cuando son atacados por un misterioso y despiadado asesino en serie, pero jugando de manera experta con las bases del género, mientras mantenía una trama coherente y atractiva. Los personajes, cada uno de ellos un arquetipo por excelencia, estaban sorprendentemente bien desarrollados. A medida que avanzaba la historia, sus capas se iban desvelando, revelando motivaciones y vulnerabilidades que mantenían a los jugadores interesados en su destino.

Sin profundizar en spoilers, vale la pena señalar que 'Until Dawn' presentó a los jugadores decisiones difíciles que realmente influyeron en la dirección de la historia. Fue un testimonio de la escritura que estas elecciones no parecían simplemente bifurcaciones en el camino, sino cambios sísmicos que alteraron la trama de la historia, haciendo que cada paso que diéramos en el juego importase y con un peso determinante en la vida y la muerte de nuestros personajes.



Un pequeño paso para Supermassive Game, un paso gigante para el género







​'Until Dawn' no era sólo un juego; fue un presagio de una nueva ola de narración interactiva que marcaría para siempre la esencia de Supermassive Games en la creación de su propio y aclamado género. El éxito de 'Until Dawn' demostró que el género de terror no se limitaba a experiencias pasivas, sino que los jugadores anhelaban participar activamente de su narrativa, en la que su mecánica innovadora basada en elecciones inspiraría muchos otros títulos que exploraron los límites de la agencia narrativa.

Esta combinación única de elementos contribuyó a crear una importante reputación que estableció al estudio como un referente en experiencias de terror cautivadoras que mantienen a los jugadores interesados, interesados y emocionados de principio a fin, a través de la creación de su propia fórmula en el sistema 'Efecto Mariposa' en 'Until Dawn', la asimetría multijugador de 'Dead by Daylight' o la narración de realidad aumentada de 'The Dark Pictures Anthology' que perfeccionaría lo iniciado en 'Until Dawn' y que se encuentra actualmente en el catálogo del servicio de PlayStation Deluxe.

Por todo lo anterior, 'Until Dawn' sigue siendo un brillante ejemplo de lo que el terror interactivo puede lograr. Su meticulosa atención a los gráficos, su innovadora mecánica de juego, su atmósfera inquietante y su fascinante narrativa lo convierten en un nuevo clásico moderno de los videojuegos de terror, al cual no se le puede negar el impacto que tuvo en el panorama de los videojuegos y su influencia duradera en el género. Con su cautivadora combinación de agencia del jugador y suspenso escalofriante, 'Until Dawn' es un título que continúa recordándonos por qué el horror se experimenta mejor cuando tenemos el control de cada decisión.

​​Calificación final: 9/10