Torneo de Tetris coronará al campeón nacional que representará a Costa Rica en Dubái

La emoción gamer alcanza un nuevo nivel con la Final Nacional de Red Bull Tetris, el torneo que ha puesto a prueba la agilidad, estrategia y precisión de cientos de jugadores en todo el país.

Este viernes 17 de octubre, a las 6:00 p. m., en Infinity Gaming Center, Oxígeno, los finalistas se enfrentarán por el título de campeón nacional y el honor de representar a Costa Rica en la Final Global en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El evento será abierto al público.

Desde junio, los jugadores han venido demostrando su destreza en uno de los videojuegos más icónicos de la historia, reinventado en un formato moderno que combina la nostalgia con la competencia en tiempo real.

Las rondas clasificatorias reunieron a una nueva generación de gamers apasionados por la estrategia, la concentración y la velocidad, pilares de un título que ha trascendido generaciones.

La Final Nacional promete partidas intensas uno contra uno en computadora, donde cada movimiento puede definir la victoria. Los jugadores deberán mantener la calma bajo presión, anticipar las jugadas de su rival y ejecutar estrategias precisas para alcanzar el máximo puntaje.

El ganador viajará a la Gran Final Global, que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en Dubái, en un evento sin precedentes para la escena gamer. Allí, los campeones nacionales de distintos países competirán en un espectáculo único: más de 2.000 drones sincronizados proyectarán el Tetris en vivo sobre el legendario Marco de Dubái, creando una experiencia visual nunca antes vista.

Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web oficial: www.redbulltetris.com