TLOZ: 'Tears of the Kingdom' merece el GOTY 2023

16 de mayo de 2023, 18:40 PM



Por Pablo Vargas | [email protected] | IG: @pvargas17 | @revistalevelup

¿Qué significa dar un 10/10 a un videojuego? En un mundo donde la prensa especializada vive del click-bait y trata de competir con youtubers y tik-tokers con titulares amarillistas, quienes dan un 10/10 a un videojuego que apenas cumple las expectativas, mancillando el término "obra maestra" y dándoselo a cualquier juego que aparece en el camino, solamente para evitar las antorchas de los fans o evitar quedar mal con la distribuidora que les remite el juego.

Pero, ¿qué significa realmente una calificación perfecta? ¿Qué condiciones o criterios se aplican para definir lo que es una verdadera "obra maestra"?

Dar un 10/10 a un videojuego significa que estamos ante la perfección absoluta en cuanto a los niveles gráficos, artísticos, narrativos y jugables; un referente que las generaciones futuras mirarán con respeto y dirán: "este título marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos".

Tears of the Kingdom es la nueva obra maestra de Nintendo

​Obras como 'Chrono Trigger', 'Age of Empires II', 'TLOZ: Ocarina of Time', 'Super Mario 64', 'Metal Gear Solid' pertenecen, sin lugar a dudas, a esa selecta lista de videojuegos que ocupan lo más alto del olimpo de la industria del gaming y son un buen referente de una calificación que no puede brindarse a la ligera.

Sin embargo, lamentablemente, muchas veces la prensa cede a la presión de ciertos grupos de fans, quienes, embargados por la nostalgia o por una absurda guerra de consolas, exigen que la nueva entrega de 'x' o 'y' saga deba enmarcarse en un 10/10 absoluto, no por la calidad independiente del título, sino por el peso o el prestigio de saga en global.

Todo lo anterior, lo acotamos en dos hitos: recibir una calificación 10/10 es un pase directo al olimpo de los videojuegos, un lugar selecto en que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.

En 10 años de historia, la Revista Level Up y sus más de 300 reviews, han concedido esta distinción solamente a nueve videojuegos: 'The Witcher 3: Wild Hunt', 'Red Dead Redemption 2', 'The Last of Us', 'Age of Empires II', 'God of War: Ragnarok', 'Chrono Trigger', 'Metal Gear Solid', 'TLOZ: Ocarina of Time', e 'Indiana Jones and the Fate of Atlantis'.

The Legend of Zelda vuelve a reinventarse, una vez más, y marcar para siempre la historia de los videojuegos.

​Hoy, 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' hace lo que no pudieron hacer 'TLOZ: Breath of the Wild', 'Elden Ring', 'Uncharted 4', 'Grand Theft Auto V' y otros grandes títulos que se quedaron a las puertas del olimpo.

Esta propuesta rompe con todos los estándares de calidad, elevando su grandeza y consagrándose como el décimo título en la historia de la Revista Level Up en conseguir una calificación perfecta. Si todo lo anterior no habla por sí solo del alcance de este hito, y de la trascendencia y la calidad de la obra maestra que es 'Tears of the Kingdom', nada lo hará.

Cada segundo de las más de 60 horas que hemos disfrutado 'TLOZ: Tears of the Kingdom' me devuelve de golpe al año 1996, con 10 años, sentado en el piso de la escuela, leyendo la 'Club Nintendo', deseando llegar de la escuela, tomar el control de la Nintendo 64 en mis manos y quedar nuevamente absorto, incrédulo y maravillado ante lo increíble y majestuoso de 'TLOZ: Ocarina of Time'.

En un cerrar y abrir de ojos, soy un ingeniero de 38 años con una hija quIen, sentado en su oficina, desea terminar lo más pronto posible este review para volver a sumergirse de cabeza en la imponente obra maestra que es 'Tears of the Kingdom'.

Tears of the Kingdom hace lucir Breath of the Wild como una demo

​Esa es quizás la principal referencia que podría dar de 'Tears of the Kingdom' sin hacer spoilers: he vuelto a sentirme como un niño(a), maravillado y emocionado en cada mazmorra, cada historia, cada misión secundaria y cada secreto que hemos descubierto en nuestra aventura, con ganas de que no termine nunca y deseando siempre más. Porque 'Tears of the Kingdom' no es un vistazo lleno de nostalgia hacia un pasado maravilloso, sino un vistazo hacia un futuro glorioso de una saga que, a pesar de tener más de 40 años en el mercado, logra reinventarse, una y otra vez, para redefinir la historia de los videojuegos.

Y, sin embargo, tras todo lo que hemos dicho, no hay nada que pueda agregar más a este análsis que haga justicia a la jodida obra maestra que es 'Tears of the Kingdom'. Nada, absolutamente nada, de lo que diga en este momento equiparará la maravillosa e increíble experiencia que millones de personas vivirán al momento de iniciar su aventura. He de reconocer que les envidio un poco, porque desearía poder borrar de mi memoria todo cuanto he vivido solo para disfrutarlo de nuevo.

​Al final del camino, esa es la magia de 'TLOZ: Tears of the Kingdom', la sensación de que estás ante algo tan único y maravilloso que pasarán, no años, sino décadas, antes de volver a disfrutar de nuevo de algo de esta magnitud.

Esta obra marca un antes y un después, no solo de la saga de 'The Legend of Zelda', sino de la historia de los videojuegos en general.

Calificación final: 10/10