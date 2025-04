‘The Last of Us’: del videojuego a la pantalla chica

Por Daniela Solano Barquero de Café Geek.

The Last of Us de Naughty Dog, fue lanzado en 2013 exclusivamente para PlayStation. Su enfoque cinematográfico, el desarrollo de sus personajes y un mundo postapocalíptico pero emocionalmente profundo, lo convirtieron rápidamente en un clásico moderno.

Todos coincidían, críticos y jugadores, la historia de Joel y Ellie está llena de tensión, emociones crudas y personajes que evolucionan con cada paso, tiene todos los elementos de un drama televisivo de alto calibre.

En 2020, HBO anunció oficialmente que trabajaría en una adaptación de The Last of Us como serie de televisión. ¿Por qué no película? Ya Sony lo había intentado y fracasaron en el intento porque aceptaron que es una historia que necesita desarrollo y dos horas no son suficientes.

Para este nuevo proyecto de TV lo más destacado es que tendría la participación de Neil Druckmann, el creador y director del videojuego, quien sería el guionista y productor ejecutivo. Esto garantizó que la esencia del juego se mantuviera. Se unió también Craig Mazin, creador de Chernobyl, otra producción de HBO destacada.

La primera temporada trajo una fidelidad increíble al videojuego, capturó momentos clave y además amplió la historia con nuevos personajes, contextos y episodios originales.

Para la primera temporada compartimos en las redes sociales de Café Geek curiosidades de cada episodio, aquí le traemos una recopilación de los más sobresalientes para estar al día con la primera temporada:

En la serie los humanos son infectados por un hongo llamado cordyceps. En la vida real el cordyceps existe pero no afecta a los humanos, solamente a insectos y así se ve uno ya poseído por el hongo.

Fases de los infectados

Corredores: primera fase. Se vuelven ágiles y rápidos.

Acechadores: el infectado empieza a tener protuberancias en su piel y desarrolla inteligencia de cazador.

Chasqueadores: Más de un año de haber sido infectado. Son completamente ciegos y desarrollan la habilidad de ecolocalización para ubicar a sus presas, por eso tienen oído muy sensible.

Gordinflones: última etapa de los infectados. El hongo se desarrolla por todo el cuerpo, como una armadura. Son lentos pero muy difíciles de eliminar.

Los infectados desarrollan una mente colmena, es decir, mediante una especie de micelio o espora que tienen los hongos en la vida real, logran comunicarse. Si uno de los infectados sabe dónde está la presa, el resto llegará en manada a cazarla.

¿Qué hay que saber antes de ver la segunda temporada?

La nueva temporada estrena el 13 de abril en Max, continúa la historia de Joel y Ellie, retomando los eventos cinco años después del final de la primera temporada.

Joel y Ellie ahora residen en la comunidad de Jackson, Wyoming, intentando reconstruir sus vidas en un entorno aparentemente más seguro. Sin embargo, vienen nuevos conflictos por las secuelas emocionales de sus acciones anteriores. Además, que introduce personajes clave del videojuego The Last of Us Part II.

Esperamos ver innovación en la historia, ya que muchos jugadores ya conocen el juego y en la primera temporada, algunos giros en los acontecimientos comparados con el videojuego aportaron mucho al desarrollo de la historia televisiva.

La segunda temporada constará de siete episodios, cada uno lanzado semanalmente.

Si desea saber más detalle de cada episodio puede visitar las redes sociales de Café Geek CR, donde estaremos compartiendo curiosidades semanales.

​