(Reseña) 'God of War Ragnarok': Una sublime obra maestra

8 de diciembre de 2022, 13:42 PM

Directo y al punto: 'God of War: Ragnarok' no solo es el mejor juego del año, sino que es uno de los mejores títulos que hayamos disfrutado en nuestra vida. Lo que Santa Monica Studio ha hecho es de antología y una verdadera locura, evolucionando y llevando cada apartado técnico, jugable, gráfico y narrativo al límite de la perfección, cargando sobre sus hombros el inconmensurable legado de una primera entrega que reunió calificaciones perfectas y elevando todos sus apartados para regalarnos una sublime obra maestra con todas sus letras.

Para no spoilear su historia, no pienso detallar ningún aspecto a nivel narrativo, más allá de su premisa inicial, una que, de golpe, nos hace sentir como si hubiese pasado un solo día desde que terminamos nuestra aventura en 'God of War', retomando el hilo conductor de la historia en un ritmo ascendente que no para de crecer en épica y mística, impulsando la narrativa principal y complementándola a través de una amplia gama de misiones secundarias que están mejor escritas y diseñadas que la historia principal de más de un título triple A que se haya lanzado en el último año.