Reseña del videojuego ‘Clair Obscur: Expedition 33’

Es momento de dejar de llamar a Clair Obscur: Expedition 33 un JRPG (juego de rol japonés); porque lo que ha hecho Sandfall Interactive es la revolución francesa de los videojuegos; han creado un nuevo género: el FRPG.

Sí, durante años, el término JRPG por sus siglas de 'Japanese Role-Playing Game' ha sido utilizado para describir una serie de características clásicas del género: batallas por turnos, progresión narrativa lineal, mundos estilizados con inspiración anime, y un enfoque fuerte en lo emocional y lo épico. Juegos legendarios como Final Fantasy o Persona definieron el molde; pero ahora, Expedition 33 lo ha roto. Y no solo lo ha roto: lo ha pulverizado y reconstruido en algo completamente nuevo.

No se trata solo de un JRPG, es un FRPG. Sí, un French Reinvented Role-Playing Game; un nuevo subgénero donde el foco no está en seguir fórmulas, sino en evolucionarlas desde las raíces. Porque esta verdadera obra maestra que ha creado Sandfall Interactive no solo juega con los elementos clásicos del RPG japonés; los subvierte, los reinterpreta, y los reintegra en una propuesta única.

Su sistema de combate híbrido, que mezcla estrategia táctica en tiempo real con decisiones por turnos casi coreografiadas, con un sistema integrado de parry + esquive, elimina completamente las barreras entre acción y pensamiento. Es ágil, intuitivo y brutalmente creativo, para favorecer una narrativa que no sigue la ruta del elegido o el destino predecible. Aquí el mundo cambia con usted, no a pesar de usted, por lo que las decisiones importan más allá de las bifurcaciones artificiales, con un tono oscuro, introspectivo, maduro, sin renunciar a la magia que define la propia fantasía.

Sin mencionar, que, visualmente, está en otra liga. Su soberbia mezcla arte pictórico, con un mundo que parece haberse dibujado en acuarelas, lleno de paletas surrealistas y animación cinemática en tiempo real -hechas con el propio engine del juego-, borran las líneas entre gameplay y las escenas que rehúyen de los tropos y clichés del JRPG, para crear su propia visión artística, con una voz e identidad clara: el FRPG no es solo una evolución técnica, es una declaración artística.

Porque eso es Expedition 33: arte en su estado más puro. Una verdadera obra maestra. Si Chrono Trigger es La Creación de Adán (1512) de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, este juego es La Liberté guidant le peuple (1830) de Eugène Delacroix.

Sí, porque eso, es lo que Expedition 33 es: un símbolo eterno de lucha, resistencia y esperanza colectiva que encarna el espíritu del cambio.

Y al igual que Delacroix muestra a personas de distintas clases sociales (obreros, burgueses, niños) luchando codo a codo, sugiriendo que la libertad no es un privilegio de unos pocos, sino una causa común. Expedition 33 es una verdadera obra maestra desarrollada por un equipo 33 personas y un perro, con presupuesto de AA, con calidad de AAA y precio de $50 que le da una bofetada con guante blanco a una industria que busca vendernos juegos de hace 10 años, a precio de $80.

Este no es un juego común, es arte con propósito. Su fin es conmover, inspirar y provocar reflexión. Porque cuando deja de parecerse a sus antecesores, y comienza a generar imitadores propios, se está ante el nacimiento de un nuevo género.

Y este videojuego marcha al frente del género con esa misma energía transformadora, con la bandera del cambio en alto y rompiendo las cadenas de la tradición. La Libertad, en la pintura, guía al pueblo hacia un nuevo orden; Expedition 33 guía a los videojuegos de rol hacia una nueva era.

Ambas son más que obras maestras: son manifestaciones de ruptura, renacimiento y visión, que inspiran a los que vienen detrás a no conformarse, a soñar con más… y a atreverse a reinventarlo todo. Por ello, este juego no se siente como ningún JRPG que se haya hecho antes. Se siente como el primer gran FRPG de la historia. Porque al final del camino, no es el mejor JRPG del año; es el primer y mejor FRPG de una nueva era que marcará para siempre la historia del gaming.

Hoy, Clair Obscur: Expedition 33 se alza como el estandarte de una revolución creativa en el mundo de los videojuegos que no sigue la marcha de los clásicos JRPG, sino que lidera una nueva insurgencia narrativa, estética y mecánica. Y como la Libertad con la bandera en alto, Expedition 33 no pide permiso para hacerlo, avanza con determinación, inspira con valentía y redefine el camino a seguir para toda la industria.

Sí, Expedition 33 es la revolución francesa, de los videojuegos. El primer videojuego FRPG en la historia de Revista Level Up y el número 16 en recibir una calificación perfecta en 10 años. Los dioses de los videojuegos saludan a Clair Obscur: Expedition 33.

Calificación final: 10/10.