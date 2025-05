Reseña de ‘South of Midnight’: el arte de las buenas historias

Por Pablo Vargas | [email protected].

South of Midnight es una de esas joyas que, sin hacer demasiado ruido, logra ofrecer una experiencia auténtica, emocionante y visualmente única. No estamos ante un gigante AAA repleto de explosiones y mundos abiertos interminables, sino ante una aventura cuidada, con un enfoque íntimo y dirigido, que aprovecha sus recursos al máximo para contar una historia poderosa, envuelta en un mundo de fantasía oscuro, profundamente enraizado en el folclore sureño de Estados Unidos.

Su historia es tan emotiva como intrigante, ambientada en un dark fantasy gótico, tal como lo define el propio estudio, que impregna toda la narrativa, fusionando el folclore sureño con temas de pérdida, redención y búsqueda de un hogar. La protagonista, Hazel Flood, está magníficamente escrita: su evolución es natural, su dolor es palpable y sus pequeños triunfos se sienten genuinos.

No es un juego que pretenda ser un escaparate gráfico técnico, pero lo que hace, es con una solidez sorprendente para su escala de producción, donde cada escenario parece salido de un cuento sureño macabro: pueblos fantasmas cubiertos de hiedra, pantanos envueltos en bruma, caminos olvidados salpicados de raíces retorcidas, antiguas casas de madera al borde del colapso, haciendo un uso muy cuidado del color, predominando los tonos apagados, terrosos y azulados, para transmitir esa constante sensación de decadencia, misticismo y melancolía.

Todo esto lo complementa su narrativa con la recolección de ecos y memorias esparcidas por el mundo, que enriquecen el trasfondo de los personajes y la mitología local, sin dejar de lado las ilustraciones en forma de libro que aparecen en momentos clave, otorgando un estilo visual distintivo que hace que cada fragmento de historia se sienta especial y cuidado.

Para nuestra sorpresa, desde el primer instante, el juego se siente ágil en el control de la protagonista. El "plataformeo" es preciso y responde con soltura, permitiendo que la exploración de los bellos escenarios macabros sea intuitiva y disfrutable. No intenta innovar en este apartado, pero lo que hace, lo hace muy bien, apostando por el clásico sistema de arenas, que, al llegar a ciertas zonas, activa muros que sellan el área hasta que se purifiquen todos los enemigos.

Y es que South of Midnight, nos regala una campaña que a las 11 o 12 horas, puede sonar poco, pero es sustancioso, ya que a diferencia de la tendencia preocupante de algunos estudios de crear mundos abiertos de cien horas que se vuelven cansinos a las primeras 20 horas de juegos por estar repitiendo el mismo encargo o tipo de misión, aquí cada minuto cuenta.

No hay misiones de relleno, no hay coleccionables absurdos: es compacta y bien contada, diseñada para dejar una impresión duradera, no solo por su calidad narrativa, visual y sonora, sino también por la posibilidad de vivir una mitología fresca y profundamente emotiva en un medio que rara vez mira hacia este tipo de historias.

​Al final del camino, South of Midnight es un hermoso viaje a través de un mundo que logra ser a la vez mágico y melancólico. Su jugabilidad sólida, su narrativa conmovedora, su dirección artística única y su excepcional banda sonora hacen de esta aventura, una propuesta que destaca claramente en el panorama actual, sin buscar ser un grito triunfal, sino más bien, un susurro poderoso en medio de la tormenta. Y a veces, son esos susurros los que más resuenan en la memoria.

Nota final: 9/10.

