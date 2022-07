Reseña de SIFU: pelear, morir, aprender y repetir

12 de julio de 2022, 11:10 AM

Por Pablo Vargas | [email protected]

SIFU nos presenta una propuesta brillante, hermosa, interesante, novedosa e increíblemente adictiva, que nos traslada a la esencia de los videojuegos de la vieja escuela; reluce las antiguas mecánicas de fallar, aprender, morir, regresar, luchar y seguirlo intentando (las veces que sea necesario) hasta alcanzar ese estado de éxtasis incomparable que se consigue al vencer y completar un juego al 100%.

Esta propuesta es la mezcla y evolución perfecta del género Beat 'Em Up (caracterizado por ofrecer la dinámica de combate cuerpo a cuerpo entre el protagonista y un número improbable de oponentes), combinado con mecánicas de rogue-like (subgénero que se caracteriza por aventuras a través de laberintos y niveles generados por procedimientos al azar) y el sistema de evolución de habilidades. Este es un RPG (videojuego de rol) que genera una experiencia sublime e inigualable que nos regala lo que consideramos no solo como uno de los mejores juegos de 2022 (y candidato desde ya al codiciado premio Game of the Year), sino uno de los mejores juegos que hemos probado en los últimos diez años.

Captura de pantalla de SIFU: pelear, morir, aprender y repetir (2022).

​Donde otros juegos con el triple de presupuesto fallan, SIFU corona con creces; a través de un sistema de combate novedoso, justo y adictivo que nos devuelve de golpe a esas tardes de pantalones cortos y veranos de colores, en el que nos sumergíamos durante horas a completar un juego -sin importar cuantas veces falláramos-.

El juego es difícil, sí… pero es accesible. Su sistema de combate está fundamentado en abrazar la muerte como algo natural, aprender de nuestros errores, mejorar nuestras habilidades y hacernos más fuertes para seguir luchando, algo que logra a través de un sistema de progresión que no castiga por castigar, sino que nos obliga a mejorar y siempre prevalece una sensación de justicia: fallamos, sabemos que podemos hacerlo mejor, nos esforzamos y lo logramos.

Ahí es donde la premisa del juego tiene sentido: en cada muerte, revivimos, pero también envejecemos. Con cada 'Game Over', el jugador acumula un multiplicador de muerte que se va acumulando de manera progresiva hasta llegar a una muerte permanente. Es decir, la primera vez morimos, nuestra edad pasa de 20 años a 21 años; pero si morimos una segunda vez, el indicador suma +2 y pasamos de tener 21 a 23; si morimos por tercera vez, nuestra edad suma +3 y se suman 3 años de golpe a nuestra edad por cada muerte, y así sucesivamente hasta alcanzar un máximo de 70 años. Si morimos a esa edad, será el game over definitivo que llevará al jugador a empezar de cero.

(Review) SIFU: pelear, morir, aprender y repetir (2022)

Sí, el jugador muere, pero se hace más sabio, y ahí está la ciencia de SIFU: si uno se quita la presión de morir, la clave está en avanzar todo lo que se pueda para adquirir toda la experiencia posible, tanto para analizar nuestros movimientos y conocer al dedillo a nuestros rivales, como para acumular XP (puntos de experiencia) que nos permitan desbloquear habilidades permanentes que hagan menos complejo nuestro siguiente 'run' y, en este pequeño detalle, reside su magia: vivir, pelear, mejorar, morir y repetir.

Como el buen rogue-like que es, el objetivo de SIFU es mejorar hasta llegar a un punto de dominio en el cual se pueda completar el videojuego en una sentada de 2 o 3 horas, aunque llegar a este punto puede requerir una inversión importante en horas de juego para dominar al 100% las mecánicas. Lo bueno es que, en todo caso, el tiempo se pasa volando y en esto tiene mucho mérito el diseño del juego, porque se hace realmente adictivo y siempre reta al jugador a ser mejor e intentarlo una vez más, hasta dominar un nivel en el cual se pueda avanzar por los niveles sin sufrir ni un solo hit de daño y derrotar a un contrincante sin morir.

En cuestión de horas, por un equilibrado sistema de riesgo y recompensa, viviremos en carne propia la experiencia de pasar de ser un simple peleador a convertirnos en el legendario Pai Mei, y se siente tan bien que no querrás dejar de intentarlo una vez más... tan solo una vez más... y cuando te das cuenta son las 2 de la mañana, llevas 4 horas dándote de porrazos contra 40 enemigos y quieres más... siempre más.

SIFU es ese videojuego que te devuelve a la infancia, cuando corríamos a casa tras salir de la escuela a tomar con ilusión ese viejo cartucho con el que hemos jugado por horas, soplarlo, encender la consola, escuchar la música de combate y sentir esa inyección de adrenalina por enfrentar una vez más a jefe final, tan solo una vez más...



Calificación final: 9/10