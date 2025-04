Reseña de ‘Assassin’s Creed Shadows’: la obra cumbre de Ubisoft

Por Pablo Vargas / [email protected].

Instagram: @pvargas17 | @revistalevelup

Assassin's Creed Shadows es más que uno de los mejores videojuegos del año, es uno de los mejores títulos que se han lanzado en la actual generación de consolas y uno de las aventuras más emotivas, hermosas y adictivas que hayamos jugado en nuestras vidas.

Es la perfección total de la saga estrella de Ubisoft, en todos y cada uno de sus apartados. Desde un impresionante e imponente apartado gráfico que nos ha dejado sin aliento, al retratar con un nivel de detalle cada uno de los maravillosos entornos y paisajes que integran en la historia, el arte y la cultura del período Azuchi-Momoyama, hasta la reformulación y perfección de los elementos clásicos que definieron su estilo de juego.

Cada uno de sus escenarios, desde los bosques densos, pasando por las montañas cubiertas de nieve, hasta los valles y los templos, están diseñados de forma meticulosa, aprovechando al máximo la potencia del 4K y el ray tracing para generar un sistema de iluminación intachable, que captura a la perfección cada uno de los pequeños detalles de reflejos, luces y colores majestuosos, como si una pintura viva del maestro Kanō Hideyori se tratase, con un sistema de cambio atmosférico que nos ha llevado por los paisajes más hermosos y emotivos que hayamos jugado en toda la franquicia, eludiendo el error fácil de generación automática de entornos, logrando que cada zona del juego se sienta única, especial e irrepetible.

Y es que lo que las aclamadas The Last Samurai (2003) y Shogun (2024), obras maestras de su género, hicieron al cine y la televisión, Assassin's Creed Shadows lo hace a los videojuegos, en el que los ropajes y pequeños detalles ambientales son más que simples elementos visuales; son una extensión de la narrativa y la cultura que el juego quiere transmitir, al regalarnos una de las mejores y más impresionante adaptaciones del Japón Feudal que hayamos visto en un videojuego, pasando por cada una de las 4 estaciones, siendo nuestra favorita, por mucho, otoño e invierno.

​El rastro de sangre que queda en la nieve tras un combate o el efecto del viento que altera la visibilidad, pueden afectar tanto a la estrategia de sigilo como a los combates, influyendo directamente en el estilo de juego en el que cada uno de los protagonistas, tienen estilos de lucha muy distintos, pero igualmente profundos y satisfactorios.

Mientras, Yasuke es un luchador de combate directo, y se enfoca en el uso de la katana y la armadura pesada; Naoe, en contraste, se basa en el sigilo, la agilidad y el ataque sorpresivo, por lo que su sistema de combate es más fluido y rápido, enfocándose en el uso de katanas ligeras, shurikens y herramientas de sigilo.





No entraremos en territorio de spoilers, para no arruinar la experiencia de cada persona que vaya a sumergirse de cabeza en una de las mejores historias que haya escrito Ubisoft desde Valiant Hearts: The Great War (2014), pero la narrativa que ha compuesto para Assassin's Creed Shadows se encuentra en otro nivel completamente, desde el voice acting perfectamente sincronizado, pasando por un impresionante detallado gráfico en animaciones que transmite todas y cada una de las emociones que el personaje está viviendo, sumado a una soberbia banda sonora en los que cada nota nos hace querer aplaudir de pie su excepcional trabajo en garantizar una atmósfera impecable.