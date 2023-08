Red Dead Redemption: un viaje profundo al corazón del viejo oeste

24 de agosto de 2023, 11:47 AM

Una remasterización que no decepciona

​Desde los polvorientos desiertos de New Austin hasta la exuberante naturaleza salvaje de Tall Trees, 'Red Dead Redemption' fue una maravilla visual en la que los más hermosos paisajes del juego, eran un lienzo pintado con impresionantes detalles; sus entornos exuberantes e iluminación realista, creando impresionantes puestas de sol que bañaban el paisaje con un cálido resplandor dorado, transiciones perfectas entre el día y la noche, y un sistema meteorológico realista en la que ser testigo de una tormenta repentina que atravesaba las llanuras, con un relámpago iluminando la oscuridad como la tinta, era nada menos que cinematográfico.

Lo mismo ocurre en la versión de Nintendo Switch, que se ajusta a las características técnicas de la consola portátil de Nintendo para darnos una resolución de 1080p a 30FPS estables en su versión de sobremesa, y una resolución/rendimiento de 720p/30FPS en su versión portátil, que le convierten con méritos propios, junto a 'The Witcher 3' y TLOZ: Tears of the Kingdom, en uno de los videojuegos de mundo abierto más grandes, interesantes y hermosos que existen en el catálogo de la Nintendo Switch.