Es oficial: El remake de 'The Last of Us' llegará a PS5 y PC

9 de junio de 2022, 15:32 PM

Por: Pablo Vargas | [email protected]



"The Last of Us, parte I", el remake del primer "The Last of Us", se ha filtrado horas antes de su anuncio en el Summer Game Fest. Tal y como lo adelantamos ayer en Revista Level Up, la versión adaptada de la obra maestra de Naughty Dog se lanzará para PlayStation 5 el próximo 2 de septiembre y, más adelante, también saldrá en PC.

La confirmación llegó directamente desde los voceros de PlayStation, quienes remitieron el tráiler oficial en 4K, tras haberse filtrado la noticia.

El juego contará con una edición estándar, que tendrá un precio de $69,99, y una edición especial llamada "The Last of Us Part I, Firefly Edition", que incluirá el juego base y "The Last of Us: Left Behind", el DLC protagonizado por Ellie, además de una caja metálica y varios bonus, con un precio de $99,99.

Les compartimos el tráiler oficial, suministrado por PlayStation.