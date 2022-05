EA Sports dejará de producir juegos de FIFA en el 2023

Por José Fernando Araya | 11 de mayo de 2022, 11:35 AM

La famosa franquicia de videojuegos y simuladores de fútbol, FIFA, dejará de existir a partir del próximo año y cambiará su nombre a EA Sports FC.

En un anuncio que sacudió a la industria de los videojuegos, la saga de fútbol tendrá una última versión bajo este nombre llamada FIFA 2023 y se espera que salga este año e incluiría por primera vez el modo Copa del Mundo de Catar 2022 y el Mundial Femenino Nueva Zelanda y Australia 2023.

Los detalles de este último partido de la franquicia se darán a conocer en julio.

El cambio en la franquicia se da, luego de que Electronic Arts Inc, desarrollador del juego, no lograra alcanzar un nuevo acuerdo de licencia con el ente del fútbol mundial, por lo que no podrán volver a utilizar su nombre.

Eso sí, este cambio de nombre no afectaría los otros acuerdos de licencias que tiene la compañía de videojuegos con las ligas de fútbol e inclusive con algunos futbolistas.

“Tras más de 30 años de crear experiencias interactivas de fútbol que definieron al género, nosotros comenzaremos pronto una nueva era emocionante. El próximo año, EA Sports FC se convertirá en el futuro del fútbol. Junto a nuestros más de 300 socios de licencias a través del deporte, estamos listos para llevar las experiencias mundiales del fútbol a nuevas alturas, de parte de todos los fanáticos del fútbol alrededor del mundo”, indicó la compañía.

Las negociaciones entre FIFA y EA Sports se vienen deteriorando desde el pasado mes de octubre, cuando se filtró que el ente mundial del fútbol subió considerablemente el monto por llevar la marca.

Por su parte, FIFA emitió un comunicado este martes, donde revela que desde ya está trabajando en nuevos videojuegos oficiales “desarrollados por estudios y editores externos”, todo para dar más opciones a sus aficionados.

Incluso, aseguró que ya se están produciendo varios juegos fuera del ámbito de simuladores, que se presentarían en el tercer trimestre del año, en fechas cercanas al inicio del Mundial de Catar 2022.

"El sector de los juegos interactivos y los deportes electrónicos está en una senda de crecimiento y diversificación sin igual. La estrategia de la FIFA consiste en garantizar que podamos aprovechar al máximo todas las opciones futuras y asegurar una amplia gama de productos y oportunidades para los jugadores, los aficionados, las asociaciones miembro y los socios”, indicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La idea de Infantino es abrir el marcado y llevar la marca FIFA a otros desarrolladores más allá de solo quedarse con EA Sports.