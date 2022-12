Daniel Marín, voz de ‘Gus’ en ‘Call Of Duty’: “Modificaron al personaje para que fuera tico”

“Es una carrera difícil, pero he podido hacer muchos anuncios, películas, series; he estado haciendo voces desde hace tiempo, hice una campaña para una empresa de comida rápida y me mantuve audicionando.

“Un día me llegó una audición para ‘Call Of Duty’, grabé y mandé el clip, la ventaja es que este es mi juego favorito y cuando me informaron que me aceptaron me emocioné mucho, no me lo podía creer”, contó Marín.