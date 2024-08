Costa Rica tiene más de un millón de amantes de los videojuegos

Por Pablo Vargas / [email protected].

Instagram | @revistalevelup | @pvargas17.



En menos de 10 años, los videojuegos pasaron de ser considerados simples medios de entretenimiento electrónico a convertirse en una de las industrias más poderosas y rentables del mundo, que registra ingresos por más de 183.9 billones de dólares al año, según el último reporte de INCOMM, la firma europea especializada en el análisis de la industria de videojuegos, durante su Global Games Market Report 2024.



Según INCOMM, América Latina es una de las regiones con más crecimiento en el mundo pospandemia, al sumar más 335 millones de videojugadores activos, de los cuales 146 millones generaron compras por un total de 8.7 mil millones de dólares en la región.

Costa Rica se encuentra en el puesto n.º 9 de América Latina en el World Top 100 Countries by Game Revenues y ocupa el puesto 1° en el ranking de países que más ganancias generan en Centroamérica, con un total de 81.86 millones de dólares por videojuegos durante el último año, esto según LATAM Gaming Consumer Report de VISA para el 2024.

Todo lo anterior se ve reflejado en cifras, ya que la población gamer de nuestro país supera 1.09 millones de jugadores, donde el 40.1% son mujeres y el 56.7% se encuentra en edades entre los 17 y los 38 años. Sumado a esto, el 84.7% son profesionales o se encuentran cursando una carrera universitaria.

Prevalece un sector de la población con alto poder adquisitivo, que representa el 70.3%, y que posee de uno a dos dispositivos electrónicos: consolas retro o nueva generación, smartphones de media o alta gama, computadoras o laptops para trabajar y jugar.



Valga destacar que el 70.5% de los gamers en Costa Rica invierten más de tres horas al día, según el Costa Rica Digital Report 2023. Esto permite que en nuestro país se vendan más de 10 millones de videojuegos al año, en un mercado que apuesta por la experiencia de e-commerce como principal proceso de adquisición.



La desmitificación del “vicio” que nuestros padres tanto criticaron ha sido precedida por una serie de logros que han marcado, de forma positiva, la imagen de la industria de los videojuegos en nuestro país.

Lo que antes era llamado “una pérdida de tiempo”, hoy se ha convertido en un estilo de vida para toda una generación que creció al lado de un teclado o un control, permitiendo a muchos no solo disfrutar de su gran pasión, sino que también ha dejado bases sólidas que demuestran que es posible perseguir un sueño y aprender a vivir de ello, ya sea a través de los deportes electrónicos o el sector de desarrollo de videojuegos.



Un sector que, según CAMTIC, representa el 25.9% de la industria tecnológica de nuestro país, impulsando la creación de carreras enfocadas en las áreas de ingenierías, STEM, desarrollo de software, publicidad y la animación digital, con más de 10 universidades con programas relacionados con el desarrollo de videojuegos en el país, generando una demanda de empleo de alto perfil a nivel nacional (con más de 20 empresas consolidadas como desarrolladoras de videojuegos) o a nivel internacional, donde según el MCIT, el 43% de las empresas que produce estos productos en el país, distribuye sus títulos en el extranjero.



La rama de los deportes electrónicos es otra gran muestra de una pasión convertida en estilo de vida, al existir en nuestro país la primera arena y coliseo de eSports de Centroamérica, así como torneos enfocados en una comunidad gamer donde Fortnite, Call of Duty, FIFA y League of Legends, encabezan el top de los títulos más jugados en Costa Rica, según INCOMM.



Todas estas, señales de una industria de videojuegos en Costa Rica, en el que el 89.7% de los gamers apuesta por servicios y dispositivos de entretenimiento electrónico para consumir contenido multimedia, existiendo tres medios de comunicación especializados en cultura geek, tech & gaming —con más de 10 años de trayectoria—, como el caso de Revista Level Up, con presencia en medios de comunicación tradicionales y que registra más de 10.3 millones de personas alcanzadas al mes.



No obstante, entre los principales retos de una industria que no deja de crecer exponencialmente, se encuentra la necesidad de las marcas y comercios en el país, de integrarse a las más de 100 marcas extranjeras que invierten y pautan regularmente en medios de comunicación especializados en tech& gaming para acercarse a un nicho con alto poder competitivo a las que las marcas en el país, no están —y no podrán—, llegar a través de las estrategias tradicionales.