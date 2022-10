‘Call Of Duty’ incorpora soldado costarricense formado en la Fuerza Pública

Uno de los videojuegos de guerra más populares a nivel mundial, Call Of Duty, lanzó un nuevo personaje: se trata de un soldado costarricense que se formó en la Fuerza Pública.



Gustavo Rodríguez, como se llama la figura, aparece en Call of Duty: Modern Warfare 2, la sexta entrega de la serie.

Entre las novedades destaca la participación del costarricense Daniel Marín, a quien Activision contrató para que hiciera la voz del personaje.

“Como súper fan del juego, tengo el placer de contarles que los rumores son ciertos, hay un operador Tico en el nuevo #CallofDuty y no solo eso, también tengo el orgullo de poder decir que yo soy la voz del personaje! ¡Nos vemos en MP y warzone! ¡PURA VIDA!”, posteó en sus redes sociales el tico.

I’m a massive fan of the #CallofDuty games, I literally play every night! So I’m extra pumped for the new game release, cus I’M IN IT!

Thank you @infinityward & the @CallofDuty team for letting me voice Gus & be a part of #MW2 ! See you in MP & Warzone 🇨🇷 ¡pura vida! Let’s gooo! pic.twitter.com/UPcFIawCYe