(Análisis) 'Elden Ring': la obra suprema de Hidekata Miyazaki

'Elden Ring' no cumple las expectativas: destruye, crea, supera y redefine. Sí, lo que Hidekata Miyazaki ha hecho es de antología y para aplaudir de pie. Nada de lo que hayamos jugado previamente nos prepara para incursionar en una apuesta que sube el nivel de todo lo que ha mostrado, hasta ahora, el célebre director japonés.

Con una producción inconmensurable, hermosa, despiadada y adictiva, que toma lo mejor de 'Dark Souls', 'Bloodborne' y 'Sekiro: Shadows Die Twice' para crear un título sin precedentes que se consagra como la obra suprema y definitiva de su propio género, From Software se ha puesto la 10 en el diseño de una historia original en la que se nota la mano de George R.R. Martin (creador de la saga del Fuego y el Hielo, aka Game of Thrones) en la confección de su propio lore, aportando múltiples detalles que los fans de la célebre saga de libro amarán, pero que también bebe directamente de otras producciones realizadas por Miyazaki.

Y no hay dudas de que en From Software han creado un mundo monstruoso, gigante imponente, brutal y desalmado, lleno de misterios, retos y secretos que nos sumerge de cabeza en un círculo vicioso de morir, aprender, farmear y continuar intentando -una y otra vez-, recorrer hasta el último rincón de uno de los mundos abiertos más interesantes y adictivos que hemos jugado desde 'The Witcher 3: Wild Hunt'.

'Elden Ring' es quizás, junto con 'Sekiro', el título más retador de las obras creadas por Miyazaki; pero, al mismo tiempo, el más pulido, accesible y equilibrado.

Hay que reconocer que a nivel gráfico el título no busca ser el punto cumbre de la generación, ya que utiliza el mismo motor gráfico que vienen utilizando para otros títulos de la compañía (no llega a ser mejor que Sekiro, pero sí mejor que Dark Souls III) y esto se nota en diversos apartados con popping de objetos aleatorios & stuttering de FPS en algunas batallas.

También es innegable que From Software emplea el mismo engine que viene usando desde año 2015 y esos siete años de desfase en mecánicas y físicas que no están bien pulidas se notan; no obstante, hay que aclarar que no llega a resultar del todo molesta o entorpecer la experiencia completa como sí sucedía en otros títulos de la saga.

'Elden Ring' es la mejora continua y constante de su propio género y universo, que eleva a un nivel superior todo lo que había diseñado previamente; toma lo mejor de sus principales entregas para crear uno de los videojuegos de mundo abierto más inolvidables e interesantes que se hayan diseñado en años, para brindar una experiencia sublime y adictiva que le convierte no solo en uno de los favoritos al GOTY 2022, sino también a consagrarse como uno de los mejores juegos de su generación. Calificación final: 9/10