Video: El día que el pequeño Iker conoció al gran Iker

Todo está listo para que este sábado se lleve a cabo el Clásico de Leyendas con exfiguras del Real Madrid y del Barcelona.

Este viernes fue la conferencia de prensa que contó con las figuras del español Iker Casillas y el portugués Pepe por los merengues, así como del defensor Carles Puyol y el francés Ludovic Guily.

Aparte de contestar diversas preguntas de la prensa, también atendieron a varios niños y curiosos que les pidieron una fotografía o un autógrafo.

Pero uno de los casos más curiosos fue el del pequeño Iker Cojal, de cinco años y bautizado por su padre José Cojal, en un claro honor al guardameta merengue.

Ellos tuvieron la experiencia de conocer al exguardameta merengue, quien fue uno de los más cotizados por todos los curiosos.

“Fue una experiencia maravillosa, mi hijo lo conoció, fue una maravilla y la verdad supercontento, espero verlo mañana que acudiré con él y mi esposa y esperemos que gane el Madrid y no le hagan tantos goles a Iker”, declaró José Cojal.

Ambos explicaron que el portero fue muy ameno con ellos y sobre todo con el pequeño Iker, a quien no dejó de sorprenderle el homenaje de llevar su nombre.

“Él fue muy humilde, le solicitamos que si nos podía atender después de la conferencia y le pedimos que firmara el libro y bueno, cómo él dijo, lo importante es ser recordado no solo como un buen portero, sino como una buena persona y ese será el recuerdo que nos quedará de él”, puntualizó.

El Clásico de Leyendas entre Real Madrid Leyendas y Barça Legends será este sábado a las 6 p. m. y si usted no acude al partido lo podrá observar por transmisión de Teletica Canal 7 a partir de las 5:30 p. m.



