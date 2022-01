Unafut permitirá celebrar goles con abrazos durante el Clausura 2022

La Unafut informó esta tarde que no se multarán los festejos con abrazos durante el Torneo de Clausura 2022.



"Esta decisión se da a raíz de las nuevas circunstancias que vive la competición, con los porcentajes de vacunación completo en los jugadores y miembros del cuerpo técnico, aunado a las disposiciones del Gobierno vigentes ante el COVID-19", citó la Unafut en un comunicado de prensa.

Tampoco se aplicarán multas por el uso permanente de la mascarilla del director técnico. Ahora, los entrenadores podrán estar sin ella durante el desarrollo del juego.

​Los estrategas deberán contar con mascarilla antes, al descanso y después del partido.

El Clausura iniciará esta noche con los juegos entre Pérez Zeledón y Grecia a las 8 p. m. y Guadalupe contra Cartaginés a las 8:10 p. m.

Luego de múltiples casos de covid se reprogramaron los siguientes juegos: San Carlos vs. Santos, Guanacasteca vs. Saprissa, Sporting vs. Alajuelense y Herediano vs. Jicaral.

Vacunados

Julián Solano, presidente de la Unafut, informó esta semana que un 91% de los futbolistas están con el esquema de vacunación completo.

"Hemos instado a los clubes para que como patronos privados puedan acogerse a la directriz de las autoridades y a algunas resoluciones que podrían exigir, pero todos sabemos que hay excepciones, casos de contraindicación médica, otros por objeción de conciencia", comentó Solano.



La cabeza dirigencial de Unafut explicó que no podían hacer públicos los datos de porcentaje de vacunados por equipo, pues es confidencial de cada institución.