Un histórico del Real Madrid ya está confirmado para el clásico de leyendas

Un portero histórico del Real Madrid pisará el césped del Estadio Nacional.

Se trata del legendario Iker Casillas, ganador de grandes premios con el Madrid como la Champions, Liga Española y Copa del Rey, así como campeón del mundo con España en el 2010.

Casillas es la segunda figura confirmada para el clásico de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona que se llevará a cabo el próximo 7 de febrero (6 p. m.) en el Estadio Nacional.

“Iker Casillas es uno de los arqueros más emblemáticos en la historia del fútbol mundial. Su trayectoria, liderazgo y legado dentro y fuera de la cancha lo convierten en una figura única, y para nosotros es un honor confirmar su presencia en Costa Rica en un evento de esta magnitud”, expresó Karol Rojas, gerente de Experiencias MKP, productora del evento.

El guardameta español es considerado una de las máximas leyendas del club merengue y del fútbol internacional, por lo que su participación eleva aún más la expectativa del encuentro.

Iker Casillas, Real Madrid Leyendas

​Esta será la segunda ocasión que Casillas visite el reducto de La Sabana, pues disputó un juego amistoso junto a la selección de España ante Costa Rica en el 2011.

Ya se han confirmado los nombres de Ronaldinho, exjugador del Barcelona y ahora del exmeta merengue.

La productora informó además que en los próximos días se irán revelando nuevas confirmaciones de destacadas estrellas que integrarán los planteles del Barça Legends y Real Madrid Leyendas.

Las entradas para este partido se encuentran disponibles en la plataforma kuikpei.com.

Las localidades y precios, con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes:

• Sol Norte y Sur: $100

• Sombra Este y Oeste: $130

• Balcón Este y Oeste: $195

• Platea Este y Oeste: $230

• Experiencias Palco: $500 (Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) (Últimas entradas)

• Legends VIP: $1,000 (Incluye cena de gala exclusiva con jugadores, acceso a entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) (Agotadas).



