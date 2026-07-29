Tres clubes acaparan el 74% de lo que equipos de Primera reportan a CCSS

Tres equipos de fútbol acaparan el 74% de lo que los clubes de Primera reportaron a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre los meses de mayo y junio, así lo revelan datos suministrados a Teletica.com.



Este medio buscó el costo de la planilla de los equipos que hoy están en la máxima categoría; sin embargo, por ley, las cifras son anonimizadas en relación con los patronos.



Por tal motivo se nombró a cada club con una letra del abecedario y se ordenó de mayor monto a menor monto.



Con aval del Director del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), el Lic. Luis Rivera Cordero, se desprende:



En mayo todos los clubes reportaron un total de ₡570,950,027 y en junio ₡570,509,008.

En junio, los clubes A, B y C suman un total de ₡421,716,793, lo equivalente al 74% del total.

Aquí hay que tocar dos aspectos claves: en la actualidad hay dos equipos que recién ascendieron a la máxima categoría y, además, los meses suministrados corresponden a mayo y junio de 2026, porque el periodo de julio será facturado hasta el 7 de agosto de 2026.

También, desde la CCSS destacaron que ”no se tiene un código de ocupación específico para ‘jugador de futbol’, por lo que entonces no podemos obtener el total de salarios específico para jugadores”.

Es por eso que el monto de salarios brindados corresponde al total de salarios reportados en la planilla de cada patrono, por lo que podría incluir salarios de personal administrativo, cuerpo técnico, preparadores físicos, entre otros.

Deudas

Esto se da a conocer en momentos en que en el fútbol de Costa Rica, hay equipos que han perdido puntos en la mesa por deudas con la CCSS, por ejemplo Guadalupe no pudo disputar su repechaje ante Escorpiones y ascendió Escorpiones a Primera.

Además, San Carlos perdió, también en la mesa, 3-0 frente a Escorpiones, debido a una deuda con la CCSS.