Tico viajará a Suiza a jugar fútbol playa

Por Adrián Fallas | 26 de mayo de 2022, 11:19 AM

El jugador nacional de fútbol playa, Javier Angulo, alista sus maletas, porque en el segundo semestre del año jugará en la liga de Suiza.



“Tengo la oportunidad nuevamente luego de la pandemia, yo tenía una seguidilla de nueve años de estar jugando en la liga suiza. Se me da la oportunidad luego de dos años. Vamos a ir a jugar el torneo y la copa de ese país”, explicó Angulo.

El veterano de 40 años formará parte del equipo Beach Soccer 54, que es uno de los diez equipos de la liga suiza de fútbol playa y está ubicado cerca de Zurich.

“Jugué el Mundial de Dubai en el 2009 y por ahí tuve unos contactos con los muchachos de Suiza, con lo que se me dio la oportunidad. No es sencillo, ya que uno no tiene representante, eso fue por méritos propios que conseguí contactos y lo hice bien”, comentó el jugador.

Durante su estancia en el Viejo Continente, Angulo continuará con su trabajo en bienes raíces de manera remota, gracias a las facilidades que le brinda el equipo.

En la liga local el jugador mantiene un gran nivel y ante Academia Nosara, por la fecha siete del campeonato nacional, marcó seis goles.

“Había metido cinco en un partido, seis no había metido. Se me dio, es algo valioso, pero para el equipo es un granito de arena para salir con la victoria que es lo más importante”, agregó Angulo.

Los demás resultados de la sétima fecha del campeonato nacional fueron:

• Mixta del Caribe 7 – SF Macoy Alajuelita 6 (en tiempo extra)

• Yunis Limón 1 – Dimas Escazú 4

• Sámara ADG 7 – Coopecaja PFC 7 (4-3 en penales)

• MP Matapalo 6 – Punta Leona 8

• Escazú FP 5 – Valencia BS 1

• Nosara 6 – American Data Goicoechea 11.