Rolando Fonseca: “Los cambios de Cartaginés sumaron, los de Saprissa no”

La jornada del fin de semana del Clausura 2026 dejó un nuevo líder, el Club Sport Cartaginés. Los brumosos derrotaron al Deportivo Saprissa en el Fello Meza y alcanzaron la cima del torneo.

Los morados empezaron ganando, pero los dirigidos por Amarini Villatoro le dieron la vuelta al encuentro, gracias a un segundo tiempo donde mostraron un gran nivel.

“Los cambios de Cartaginés sumaron, los de Saprissa no”, detalló Rolando Fonseca.

Para Christian Sandoval, el reto de los brumosos es lograr mantenerse en lo más alto de la tabla.

“Son sus propios fantasmas los que Cartaginés debe vencer”, añadió Sandoval.

Ambos también destacaron lo emocionante que se encuentra el Clausura 2026, con varios equipos peleando por entrar en la zona de clasificación y la lucha en la cima del campeonato.

Puede repasar el análisis en el video adjunto.