Ricardo Chacón explica por qué Cartaginés quedó fuera de los 90 Minutos por la Vida

La cuadrangular Los 90 Minutos por la Vida en su edición del 2024 no contará con el Cartaginés.

Chacón explicó que ya es un hecho la ausencia de los brumosos y explicó las razones del porqué no estarán como en los años anteriores.

"Ya se hizo la grabación de la promoción oficial del evento, que tiene una complejidad importante porque no es solo llevar a todo el equipo profesional, sino coincidir las agendas de los jugadores para que se realicen", expresó Chacón.

Además, a Chacón se le consultó cuál fue la razón que adujo el club blanquiazul para no presentarse a la grabación de la publicidad. "Previo a la promoción les enviamos varios mensajes, hubo varias comunicaciones con más de un mes de antelación, a falta de una semana, incluso, hablamos con Paulo César Wanchope, definimos al jugador, pero luego no recibimos ninguna confirmación y el evento tiene que seguir", comentó Chacón.

Y agregó: "Al final, lo definimos ante la no comunicación y ante la no presencia del jugador. Un mes antes se habían hecho las comunicaciones, incluso con Paulo César Wanchope se había coordinado quien iba a presentarse. Aunque entendíamos que estaba el viaje a Guatemala, aquí en Costa Rica había jugadores".

"Nos da mucha pena, quiero agradecerle a la afición de Cartaginés por todos estos años apoyándonos, pero esta vez no vamos a tener la participación del equipo", concluyó.

Por su parte, Leonardo Vargas, gerente brumoso, asumió la responsabilidad del no envío del futbolista para la grabación promocional.

"Vamos a tomarnos el tiempo necesario para explicarlo porque no es tan simple. Estamos bastante dolidos y apenados porque es una cuestión social y creo que la cosa se está yendo por otro lado. Es un tema bastante delicado", expresó Vargas en los micrófonos de Teletica Deportes Radio. Y agregó: "Hicimos un comunicado donde explica que a mi papá (Leonardo Vargas) se le estuvo llamando no sé por cuánto tiempo y él nunca tuvo una notificación. Yo sí, asumo la responsabilidad del tema". 

El administrativo explicó que asumía la responsabilidad del caso y que "en su momento" van a presentar su punto de vista sobre este tema.



"A mí me contactan, me dicen que el jugador tiene que presentarse en equis fecha, nosotros ese día llegamos a las 2 a. m. de Guatemala. Asumo la responsabilidad en ese tema, se me va, por así decirlo, comunicarle al jugador. En su momento vamos a presentar nuestro punto de vista y ahí todo estará claro", concluyó.