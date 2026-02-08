Real Madrid se dejó el Clásico de Leyendas en el Estadio Nacional

El Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona fue todo un éxito y reunió a varias generaciones en el Estadio Nacional.

El Real Madrid Leyendas se terminó dejando el partido por 2-0, aunque el marcador es lo de menos en un evento como estos.

Aun así, la victoria se dio gracias a dos grandes goles, el primero, un cabezazo de Antonio Núñez al minuto 25 y cuatro minutos después, Guti regaló un pedazo de gol de tiro libre que definitivamente hizo que valiera el boleto.

Rivaldo comandó al Barca Legends que lo intentó con Guly y Marc Crosas como principales hombres de peligro. Cabe resaltar que el brasileño campeón del mundo en el 2002 fue uno de los más aplaudidos.

Pero sin duda la noche fue de tres protagonistas.

El primero, el más esperado y aplaudido de todos, Ronaldinho. Pese a que arribó minutos antes del cotejo y ni siquiera calentó, un par de movimientos de cintura y ese famoso pase sin ver, fueron suficientes para el delirio del Nacional.

De ahí que cuando salió de cambio de inmediato se marchó en un carro de lujo, sin siquiera tener contacto con el equipo.

El otro fue Iker Casillas, quien aplaudió cada gesto de cariño por parte de los aficionados, sobre todo los de la Peña Madridista, quienes estuvieron justo detrás de su arco.

Al final del partido, incluso se quitó los guantes y los regaló a la grada, al igual que sus tacos de fútbol. Detallazo.

Finalmente, el tercer más querido por el público tico fue Pepe, quien hasta fue coreado por todo el estadio y este les devolvió con una sonrisa, no sin antes dejar más de un regalito a varios catalanes dentro del terreno de juego, fiel a su estilo duro.

Al final, el principal ganador de la actividad fue el público que llenó aproximadamente en un 90% el Nacional para revivir viejas glorias con aquellos clásicos de antaño.

Mientras que los más pequeños -impulsados por sus padres- vivieron en persona, lo que fue tener a leyendas del fútbol frente de ellos.

Al final el Clásico de Leyendas no es un partido vibrante o algo similar, simplemente es un partido de exhibición que cumple muy bien su objetivo, que es dar ese golpe a la añoranza.



