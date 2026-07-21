Presidente de Comisión de Arbitraje condena agresión de Puppy López a silbatero

El exfutbolista José Luis "Puppy" López agredió al árbitro Kevin Chacón en un partido disputado el sábado pasado.

Ante el hecho, Teletica.com le consultó a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, al respecto.

"Primero que todo, lamento la situación. Condeno toda acción de violencia que pueda producirse", comentó Osses.

El jerarca del arbitraje en Costa Rica indicó que "lamentablemente, los árbitros ya sea profesionales, amateurs o de canchas abiertas, siempre pueden estar expuestos a este tipo de hechos condenables".

"En el caso específico que me comenta, el señor Chacón no está actualmente en los registros de los árbitros que prestan servicios directos a la Federación, por lo que en mi caso particular, no he tenido relación laboral con él", añadió.

La agresión al silbatero por parte de un exjugador profesional fue denunciada por Adefusa en redes sociales.



“José Luis ‘Puppy’ López, exjugador profesional y exseleccionado nacional. Más allá de quién sea el protagonista, ninguna decisión arbitral justifica una agresión. El fútbol debe ser un espacio para competir, educar y formar valores, no para normalizar la violencia”, detallaron desde Adefusa.

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El pasado sábado, Teletica.com contactó a López, quien, por medio de un mensaje de WhatsApp, dijo lo siguiente:

“Mis disculpas nada más al árbitro y a los que llegaron a ver el partido”, comentó.

El partido se llevó a cabo en el estadio de Piedades de Santa Ana.



